Ein Torwart, der heiß läuft, ein Bayer mit Biss und ein Youngster, der sich immer mehr in Szene setzt, verhalfen der SG Zweibrücken zum 36:32 (18:17)-Sieg bei den HF Illtal.

16 Minuten waren gespielt, als Stephan Jahn die 10:7-Führung für Zweibrücken erzielte. Das SG-Team war nach zwei Niederlagen in Folge zurück auf dem Weg in die Erfolgsspur. Den Weg dahin hatte in der ersten Viertelstunde auch eine sehr offensive 3:3-Deckung ermöglicht. „Das hat gut funktioniert, aber Illtal hat sich darauf eingestellt, und wir haben das ein bisschen zu spät umgestellt“, sagte hinterher ein sehr zufriedener SG-Trainer Martin Schwarzwald.

Illtal ging mit einem 7:1-Lauf binnen acht Minuten mit 14:11 in Führung. Es sollte die beste Phase der Gastgeber sein. Zweibrücken kam noch vor der Pause zurück. Der junge Linksaußen Ben Schwindt markierte in der 27. Minute den 15:15-Ausgleich und warf mit seinem zweiten von insgesamt sechs Toren die SG mit 18:17 zur Pausenführung. Kein Zufall. Schon in Kastellaun hatte Schwindt stark gespielt „und ganz viel Selbstvertrauen getankt“, freute sich der Coach über die starke Leistung des Youngsters. Nicht nur das Selbstvertrauen wächst, auch das Vertrauen der Mitspieler. Einen Treffer erzielte Schwindt sogar per Kempa-Trick. Spielmacher Nils Wöschler, der siebenmal einnetzte, dabei alle vier Strafwürfe nutzte, hatte ihn dabei perfekt angespielt.

Schwindt war nicht der einzige junge SG-Spieler mit Sonderlob. Das gab es auch für Rückraumspieler Matteo Weber, der vor allem in Halbzeit eins viele Akzente setzte. „Hat er richtig gut gemacht“, lobte Schwarzwald ihn.

Der Torwart läuft heiß

Mit Anpfiff der zweiten Hälfte wurde es für Schwarzwald und Co. ein zunehmend entspanntes Spiel. Dafür sorgten der Zweibrücker Torwart Damian Zajac – „er ist nach dem Seitenwechsel richtig heiß gelaufen“, würdigte Schwarzwald Zajacs Leistung – und der neunfache Torschütze Stephan Jahn. „Es war Stephan, so wie wir ihn kennen. Man nimmt das fast schon als selbstverständlich hin, aber es ist nicht selbstverständlich. Das war stark“, lobte Schwarzwald auch den Bayer im SG-Dress nachdrücklich, der maßgeblichen Anteil daran hatte, dass Zajacs Paraden in schnelle SG-Angriffe umgemünzt wurden. Bei diesem Spieltempo offenbarte Illtal Probleme.

Nach 41 Minuten führte Zweibrücken verdient mit 27:20 – sehr zur Freude der mitgereisten Fans, die unter anderem für Trommelwirbel sorgten – und wahrte nun souverän diesen Vorsprung. Illtals Rückraumspieler Nuno Rebelo, der zehnmal traf, sorgte dafür, dass die Illtaler Niederlage nicht noch deutlicher ausfiel. „Gegen ihn fanden wir nie ein Mittel“, resümierte Schwarzwald. Ansonsten hatte seine Mannschaft aber etliche Lösungen parat, um den 16. Saisonerfolg perfekt zu machen.