Die Dicke Eiche, Naturdenkmal und früher Namensgeber der Sportanlage der SG Rieschweiler, ist tot. Parasiten und Pilze haben den Baum auf ihrem Gewissen. Demnächst soll die Krone der mächtigen Eiche entfernt werden. Womöglich kann der Stamm erhalten bleiben. Ein von der Kreisverwaltung in Auftrag gegebenes Gutachten hatte ergeben, dass der Baum „vollständig abgestorben“ sei. Vorm Umbau des Hartplatzes in einen Kunstrasenplatz vor einigen Jahren trug die Sportanlage der SG den Namen „An der Dicken Eiche“, und ist nach wie vor ein Begriff in der pfälzischen Fußballwelt. Laut Paul Wagner, Ehrenvorsitzender des Heimatvereins, ist der Baum über 200 Jahre alt. Das Alter habe ein Förster aus Rieschweiler-Mühlbach, Michael Leschnig, vor einigen Jahren geschätzt. Leschnig ist heute Leiter des Hauses der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz.Die Eiche sei von Pilz befallen, aber auch von tierischen Parasiten, was an der großen Menge Bohrmehl rund um den Baum deutlich abzulesen gewesen sei.