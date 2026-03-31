Der TSC Zweibrücken kämpft in der Landesliga gegen den Abstieg. Punkte werden benötigt. Am besten schon am Donnerstag im Nachholspiel gegen Rodenbach.

So gut und ausgelassen die Stimmung vor anderthalb Wochen nach dem Erfolg bei der SG Rieschweiler unter den TSClern war, so betrübt schlichen sie am Freitagabend nach der 1:4-Pleite gegen den SV Hermersberg von der heimischen Grünfläche. Am Gründonnerstag geht’s zu Hause weiter.

Sebastian Schmitt konnte zwar noch vor der Pause die Gästeführung egalisieren. Doch danach schlugen die Hermersberger weitere dreimal zu. Ein Sieg und ein Unentschieden aus den zurückliegenden sechs Spielen, Drittletzter in der Tabelle – das bedeutet Abstiegskampf am Wattweiler Berg. Das Tabellenbild ist zwar trügerisch, da der TSC zum Teil drei Spiele weniger ausgetragen hat als die Konkurrenz. Aber die Nachholspiele müssen ja auch erst mal an Land gezogen werden. Dass dies einfach so gelingt, dafür spricht die schwankende Form des TSC nach bisherigem Saisonverlauf nicht. Am Donnerstag (Anstoß: 19.15 Uhr) gastiert der SV Rodenbach, Tabellenfünfter der Landesliga West, im Sportpark in Bubenhausen.

Hoffen auf Kapitän Schön

Das Torverhältnis von minus 22 ist ein Indiz, warum es diesmal nicht so gut läuft wie in den Vorjahren. Auch am Freitag war die Defensive wieder ein Manko, wie Trainer Denis Jung sagt: „Wir haben defensiv zu viele Fehler gemacht, die hat Hermersberg mit seiner offensiven Qualität bestraft, gerade bei Standards.“

Möglicherweise kann Tobias Schön, der gegen Rieschweiler und Hermersberg im Kader stand, gegen Rodenbach aktiv auf dem Platz mithelfen. „Du merkst schon im Training, dass Tobi wieder dabei ist und herankommt ans Team“, sagt Jung über den schmerzlich vermissten Spielführer. Bei hundert Prozent sei der Innenverteidiger noch nicht. Aber „die, die auf dem Platz stehen müssen es richten. Zweikampfstärke, Konzentration, Einstellung, Mut und fußballerische Komponenten sind die Attribute, die wir aufbringen müssen, um Rodenbach Paroli zu bieten“, weiß Jung.

Fußball im Kreis

Landesliga West, Nachholspiele: u.a. TSC Zweibrücken - SV Rodenbach (Donnerstag, 19.15 Uhr)

Bezirksliga Westpfalz, Nachholspiele: u.a. SV Battweiler - SG Portug. Kaiserslautern (Samstag, 17.30 Uhr)

Kreispokal Kusel-Kaiserslautern, Finale: SG Bechhofen/Lambsborn - SV Kottweiler-Schwanden (Montag, 15 Uhr, beim SV Kübelberg)

A-Klasse PS/ZW: SG Heltersberg/Geiselberg - FK Petersberg (Donnerstag, 19.30 Uhr), SG Weselberg/Linden - SV Hermersberg II (Mi, 19), TV Althornbach - SG Rieschweiler II (Do, 9. April, 19)

B-Klasse PS/ZW West: SV Hochstellerhof - SC Stambach (Donnerstag, 19 Uhr), SV Martinshöhe II - SV Großsteinhausen (Sa, 14), SV Battweiler II - TuS Winzeln (Sa, 15), SG Rimschweiler/VB Zweibrücken II - SG Knopp/Wiesbach, SV Bottenbach - SV Ixheim, SV Obersimten - Hilster SV, SSV Höheinöd - FC Höheischweiler (alle Sa, 16), SG Knopp/Wiesbach - Hilster SV (Mo, 14)

C-Klasse PS/ZW West: SG Maßweiler/Höhmühlbach II - SV Großsteinhausen II (Samstag, 16 Uhr).