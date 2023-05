Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dass Pfalzmeisterschaften ein anderes Kaliber sind als Gaumeisterschaften, merken zwei kleine Turnerinnen der VT Contwig deutlich an ihrem Grad der Aufgeregtheit, bevor es an die Geräte geht. Fast hätten sie sich die zwei sonst so coolen Mädchen schon beim Einturnen unfreiwillig gegenseitig ausgeknockt. Eine Lemberger Turnerin hadert mit einem ganz bestimmten Gerät besonders.

In neuer Rekordzeit bauten die fleißigen Helfer des Ausrichters VT Contwig am Freitagabend die Turngeräte in der IGS-Sporthalle für die Pfalzmeisterschaften im Einzelturnen der Mädchen