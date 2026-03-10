Zweibrückens C-Jugend-Handballerinnen streben in der Regionalliga-Meisterrunde noch den zweiten Platz an. Den erfahrenen Trainer zieht es zurück zu Altbekanntem.

Freitagabend, kurz vor 21 Uhr. In der Westpfalzhalle wird Handball gespielt, die C-Juniorinnen der SG Zweibrücken sind da gefragt. Spieltermine finden – „das ist gar nicht so einfach“, sagt Marek Galla, der die Mannschaft seit Saisonbeginn trainiert und sich an diesem späten Abend zumindest über einen Sieg gegen den TV Engers freuen darf.

Neben bekannten Herausforderungen wie knappen Hallenkapazitäten gesellen sich im Jugendbereich oft noch schulische Verpflichtungen dazu. Nicht nur in Zweibrücken. Dann heißt es Termine verlegen. „Wir sind froh, dass Engers bereit war, heute Abend zu kommen“, sagt Galla. Immerhin gut zwei Stunden Heimfahrt haben die Gegnerinnen aus dem Neuwieder Stadtteil noch vor sich. Die Meisterrunde in der Regionalliga, für die sich die Zweibrückerinnen nach der Gruppenphase zu Saisonbeginn qualifiziert haben, bringt eben weite Fahrten mit sich. Die besten C-Juniorinnen des Landes treffen in der aktuell höchsten Spielklasse aufeinander.

Fluchen inklusive

Der Trainer hat als Spieler mit der VTZ Saarpfalz Meisterschaften gewonnen, bewahrte als Coach die VTZ vor dem Abstieg und führte die SG Zweibrücken vergangene Runde, als er interimsweise übernahm, aus einem Leistungstal. Marek Galla coacht bei den C-Juniorinnen so engagiert wie im Herrenbereich. Fluchen inklusive, wenn sein Team zur späten Stunde zu lässig spielt. „Es ärgert mich, wenn ich sehe, dass die Spielerinnen nicht ihr Potenzial abrufen. Ich weiß ja, was sie können“, sagt er. Das macht er den Mädels auch deutlich.

Besonders groß ist die Herausforderung an jedem Spieltag für Galla und seine Spielerin mit der Nummer zehn: Es ist seine Tochter Hanna. Ja, räumt er ein, bei der Tochter sei er als Coach immer ein bisschen kritischer. Das kennt Norman Dentzer, Torwart der Zweibrücker Regionalliga-Herren, der sich nach dem Trainingsende noch das Spiel der C-Juniorinnen anschaut. Auch er sei in der Jugend in Offenbach einige Jahre von seinem Papa gecoacht worden. „Da flogen schon mal die Fetzen, wir haben oft tagelang nicht mehr miteinander gesprochen“, verrät Dentzer schmunzelnd. Nach dem Abpfiff wird aus dem Trainer Galla aber wieder Papa Marek, der die Spielmacherin tröstet.

Zehn Tore von Lara Matle

Die Zweibrückerinnen, die dem 25:21-Erfolg gegen Engers nach der Skifreizeit einen 33:20-Erfolg am Sonntag in Dudenhofen folgen ließen – Lara Matle traf dort allein zehnmal –, haben die Chance, die Runde auf Platz zwei abzuschließen. Sie sind ehrgeizig, wollen sich verbessern. Einige Mädchen spielen bereits in der B-Jugend mit. Gemeinsam geht es für die beiden SG-Jugendteams an Ostern zum Turnier ins dänische Kolding. „Das wird zwar anstrengend, aber wir alle freuen uns schon“, sagt Galla. Für ihn wird mit dem Turnier seine Trainerzeit bei den Juniorinnen enden. „Für mich geht’s zurück in den Herrenbereich, ich übernehme den TV Niederwürzbach“, sagt er. Das, bekennt er nach gut einem Jahr Trainerdasein im weiblichen Nachwuchsbereich, „liegt mir wohl doch mehr“. Die SG-Mannschaft selbst rückt in die B-Jugend auf.

„Klasse, Lena.“ Auf der Tribüne herrscht an dem Abend beste Stimmung. Es wird getrommelt und angefeuert. Das hörbare Lob der D-Juniorinnen der SG, die zu den lautstärksten Fans der C-Juniorinnen gehören, gilt Torfrau Lena Ganster nach einer Parade. Für Rückraumspielerin Lotte Baumert, die das 1:0 erzielt, läuft es in puncto Torewerfen an diesem Abend gut: Neunmal trifft sie.

Galla justiert

In der Abwehr justiert Abwehrspezialist Galla immer nach, dirigiert von außen, wann zugeschoben, wann der Schritt nach vorne gemacht werden muss – wie früher bei seinen Herrenteams. Seine Intention ist die gleiche: „Wenn die Mädels am Ende der Runde sagen, dass sie besser geworden sind, dann habe ich was richtig gemacht“, sagt Galla. „Gute Jugendarbeit ist so wichtig. Ganz entscheidend ist, dass von den Aktiven bis in den Jugendbereich hinein das gleiche System gespielt wird, problemlos zwischen den Teams gewechselt werden kann. Das wird in Zweibrücken super umgesetzt“, sagt Torwart Dentzer und spendiert Galla nach 50 teils nervenaufreibenden Spielminuten das Siegerbier. Auf das hofft der Coach auch am Mittwoch. Dann ist Kirrweiler ab 19 Uhr in Zweibrücken zu Gast. Die Spielplanung ...