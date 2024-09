Wie hört es sich an, wenn der weltbeste Geheimagent fast getötet wird? Wie vertont man den bekanntesten Indianer beim Ritt auf seinem Pferd? Das zeigten zwei Bläserklassen der Zweibrücker Stadtkapelle in der Aula der ehemaligen Hauptschule Nord in Zweibrücken am Samstagabend.

„Fühlen Sie sich wie zuhause beim Fernsehabend“, sagt der neue Bläserklassen-Leiter und Dirigent Janis Külchen. „Aber wie