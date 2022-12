Die Bibliotheca Bipontina, das sind Tausende historischer Pergamente, mittelalterliche Handschriften und Inkunabeln, die wir der Sammelleidenschaft der Zweibrücker Herzöge seit dem 16. Jahrhundert zu verdanken haben. Seit einigen Jahren ist die Bipontina Teil des Landesbibliothekszentrums (LBZ) in Speyer. Dieses holt seit einigen Monaten 600 laufende Meter historisch wertvoller Bipontina-Altbestände nach Speyer: Dort werden sie zwei Jahre lang in technisch hochmodernen Magazinen schonend gelagert, gereinigt und restauriert. Denn im Zweibrücker Helmholtz-Gymnasium, in dem die Bipontina in den vergangenen Jahrzehnten ansässig war, haben viele der unersetzlichen Folianten unter mangelhaften Lagerbedingungen gelitten. Manche Bücher lassen sich schon gar nicht mehr aufklappen. Im LBZ geloben sie nun hoch und heilig, dass sie die Bipontina-Schätze nach zweijährigem Kuraufenthalt selbstverständlich wieder nach Zweibrücken zurückschicken wollen, wo sie hingehören. Doch in Zweibrücken muss erst einmal ein Gebäude gefunden werden, das als künftige Bipontina-Heimstatt geeignet ist und mit teurer Klima- und Konservierungstechnik ausgestattet werden muss.

Muss man befürchten, dass etwa der Landesrechnungshof eines Tages argumentieren könnte, dass die Lagerbedingungen in Speyer doch bestens seien – und schon vorhanden? Warum sollte man da in Zweibrücken erst für teures Geld eine neue Bipontina-Bleibe errichten? Ohnehin seien diese Bücher nichts für ein Laufpublikum. Kenner und Museumsleute, die sich dafür interessieren, könnten ihre Forschungen genauso gut in Speyer betreiben – dort, wo den Bänden der Aufenthalt so viel besser bekommt als all die Jahre im Helmholtz-Gymnasium?

Interesse an der Bipontina kundtun

Bevor diese Diskussion Fahrt aufnimmt, ist es jetzt ganz wichtig, dass möglichst viele Zweibrücker ihr Interesse an der Bipontina vernehmbar kundtun. Schließlich ist die herzögliche Sammlung viel mehr als ein staubiger Haufen vergilbten Papiers für Fachleute und Historiker. Keine Frage: Die Bibliotheca Bipontina ist ein ureigenstes Erbe aus der glanzvollsten Zeit der Stadt. Wenigstens dieser Zweibrücker Schatz hat die Totalverwüstungen des Zweiten Weltkrieges überstanden. Und nein: Diese Forschungsbibliothek ist eben kein totes Museumsstück. Auch in Zukunft müssen die herrlichen Bände zugänglich und nutzbar bleiben. Künftigen Generationen muss der Zugriff nicht nur auf die unersetzlichen Quellen aus dem Zweibrücker Mittelalter und Barock gewährt werden, sondern auch auf die immer noch erstaunlich aktuellen Druck-Erzeugnisse der 1848-er Demokraten um Siebenpfeiffer und Schüler. Wer solche Schätze hebt, stellt rasch fest, dass noch längst nicht alles im Internet zu finden ist.