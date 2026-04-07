Beim Auftritt von Nazareth am Ostermontag erleben die rund 200 Besucher ein Stück Rockgeschichte und eine Band im Umbruch mit Vater und Sohn: Pete und Lee Agnew.

Gegründet 1968 in Schottland, gehört Nazareth zur ersten Generation des Hardrock, Seite an Seite mit Deep Purple, Uriah Heep oder Led Zeppelin. Ihr Stil – rau, bluesgetränkt, mit einer klagenden Stimme – wurde prägend für eine ganze Ära. Mit Klassikern wie „Love Hurts“, „Hair of the Dog“ oder „Dream On“ sind sie längst im Kanon des Rock verankert.

Und doch: 2026 steht diese Band auf der Bühne der Saarbrücker Garage wie ein lebendes Paradox. Von der Originalbesetzung ist nur noch Bandgründer und Bassist Pete Agnew übrig – ein Musiker, der nicht nur spielt, sondern Geschichte verkörpert. Neben ihm sein Sohn, Drummer Lee Agnew. Seit 1999 eine Vater-Sohn-Achse, die es vergleichbar, wenn auch nicht in dieser Dauer, bei Eddie und Wolfgang Van Halen gab, und die Kontinuität und Wandel zugleich symbolisiert.

Pete Agnew ist das lebendige Gedächtnis der Band. Seit 1968 steht er für den Puls von Nazareth – unaufgeregt, präzise, fast stoisch. Neben ihm sein Sohn Lee. Und genau hier beginnt etwas Besonderes: Diese Rhythmussektion ist nicht einfach eingespielt – sie ist biografisch verwoben.

Da ist kein vorsichtiges Aufeinander-Reagieren, kein Abtasten, wie es selbst bei erfahrenen Musikern oft vorkommt. Stattdessen wirkt ihr Zusammenspiel wie ein einziger, organischer Fluss. Bass und Drums greifen ineinander, als würden sie denselben Gedanken zu Ende führen. Gerade in einem Konzert, das zwangsläufig im Schatten des 2022 verstorbenen Sängers Dan McCafferty steht und sich zugleich um den neuen, erst seit wenigen Wochen mitwirkenden Frontmann Gianni Pontillo neu sortiert, wird diese Vater-Sohn-Achse zum stabilisierenden Zentrum.

Bei „Hair of the Dog“ etwa treibt Lee Agnew das Stück mit trockenem, kraftvollem Schlagzeugspiel voran, während Pete Agnew den berühmten Riff-Teppich mit stoischer Präzision verankert. Das Ergebnis ist kein nostalgisches Nachspielen, sondern ein lebendiger, atmender Groove.

In ruhigeren Momenten – etwa bei „Dream On“ – zeigt sich eine andere Qualität: Hier ist es weniger Druck als vielmehr feines Gespür für Dynamik, das die beiden verbindet. Was diesen Abend besonders macht, ist nicht nur das musikalische Niveau, sondern die spürbare Beziehung auf der Bühne - ein kurzer Blick zwischen Vater und Sohn,