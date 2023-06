Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Er ist der Mann mit der Maske: Jazzmusiker Lambert stellte bei seinem Konzert am Samstagabend in der Stummschen Reithalle in Neunkirchen zusammen mit Felix Weigt am Kontrabass und Schlagzeuger Luca Marini Titel aus seinem neuen Album „All This Time“ vor.

Jazz, moderne Klassik und elektronische Elemente fanden sich bei dem Konzert mit Lambert in der Stummschen Reithalle in Neunkirchen am Samstag zu einem ganz eigenen, sehr persönlichen Stil zusammen.