Die Grungerockband Fold aus Zweibrücken stellt am Sasmtag, 5. Juli, ihr Debütalbum in der Klosterkirche Hornbach vor.

„At The End Of The Sun“ ist in Eigenregie entstanden und seit 20. Mai auf gängigen Plattformen erhältlich. In Hornbach in der Klosterkirche ist es erstmals live zu hören –