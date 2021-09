Bei der Bundestagswahl werden die Briefwähler nicht den Stimmbezirken und Ortsgemeinden zugeordnet, in denen sie wohnen, sondern zentral in der Verbandsgemeinde oder der kreisfreien Stadt ausgezählt und das Ergebnis gesondert ausgewiesen. Das sieht der Gesetzgeber so vor. In Zeiten von Corona, wo nahezu die Hälfte oder mehr Wähler die Briefwahl bevorzugen, verzerrt dies jedoch das Ergebnis auf Ortsebene kolossal. Dort werden nur die Stimmen der Wähler ausgezählt, die auch am Sonntag ins Wahllokal gehen. Vielerorts eine Minderheit.

Das ist eine Fehlentwicklung, die der Gesetzgeber korrigieren sollte. Was bei der Landtagswahl gilt, sollte auch bei der Bundestagswahl möglich sein, nämlich die Briefwahlstimmen unmittelbar vor der Auszählung dem Wohnort zuzuordnen, um damit letztlich ein eindeutiges Abbild des Wählerwillens vor Ort zu erhalten. Denn nahezu jeder Bürger will wissen, wie die Bewohner seines Ortes gewählt haben. Das ist Bürgernähe, für die sich die am Sonntag neu gewählten Abgeordneten in Berlin gleich einsetzen können.