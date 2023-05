Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Hauptquartier der ehemaligen Baufirma verschwindet ebenso wie das Haus, in dem eine Betriebskrankenkasse zu Hause war. Alles kommt weg, damit Platz ist für eine neue Auslieferungshalle von John Deere.

Mit einem Bagger hat die Weinheimer Abrissfirma Indurec am Freitag angefangen, das ehemalige Oltsch-Gebäude in der Homburger Straße in Ernstweiler abzureißen.

Seit zwei Wochen sind Mitarbeiter