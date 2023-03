Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit gut einem Jahr beginnt der Tag von einigen Bewohnern der Tilsitstraße, in den Breitwiesen, mit dem Satz: „Alexa, starte Ixem deheem.“ Der Sprachassistent im Pilotprojekt von Land, Frauenhofer-Institut und Deutschem Roten Kreuz fragt dann schon mal: Soll ich Nachrichten vorlesen? Oder: Lieblingsmusik? Oder tätigt einen Anruf bei der Nachbarin. Von den durchweg guten Erfahrungen in Ixheim könnten bald schon viele Rheinland-Pfälzer profitieren. An einer Verbreitung im Land wird gearbeitet.

Halbzeit für das auf zwei Jahre ausgelegte Pilotprojekt mit dem Ziel, Senioren, auch wenn sie nicht den Fuß vor die Haustür setzen wollen oder können, soziale Teilhabe,