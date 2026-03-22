In die Stichwahl kam der AfD-Kandidat nicht, aber allzuviel gefehlt hat nicht.

Ein Sozialdemokrat oder eine Christdemokratin werden der Stadt für die nächsten acht Jahre vorstehen. Dass Marold Wosnitza und Christina Rauch in die Stichwahl kommen, damit hatten viele gerechnet. Fast schon ein Paukenschlag aber war das enorm gute Abschneiden des Zweibrücker AfD-Kandidaten Christian Hofer, der ein Fünftel der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen konnte. Zum Vergleich: Klaus-Peter Schmidt, der 2018 für die AfD als OB-Kandidat ins Rennen ging, schaffte nicht mal einen Bruchteil davon. Die starke Steigerung hat allerdings wenig mit Schmidt oder Hofer als Personen zu tun. Wie bekannt oder unbekannt, wie stark oder schwach ein Kandidat ist, spielt bei der AfD eine untergeordnete Rolle. Hier wird die Partei gewählt und damit der Kandidat der Partei, ungeachtet der einzelnen Person. Das erklärt, warum ein mehr oder weniger unbekannter Kandidat wie Christian Hofer, der in der Zweibrücker Kommunalpolitik bisher so gut wie keine Rolle spielte, hier auf 20 Prozent kommen kann. Dasselbe gilt für den AfD-Wahlkreis-Kandidaten Sergej Weber bei der Landtagswahl. Auf jeden Fall aber ist die AfD auch in Zweibrücken stärker geworden.