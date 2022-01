Noch unbekannt ist die Schadenshöhe nach einem Wohnungsbrand am Montagnachmittag, 24. Januar, in der Saarbrücker Richard-Wagner-Straße. Gebrannt hat es im Dachgeschoss eines mehrstöckigen Wohngebäudes in der Innenstadt. Flammen stellte die Berufsfeuerwehr Saarbrücken nicht fest, allerdings war das Dachgeschoss stark verqualmt. Alle Bewohner hatten das Haus bereits verlassen. Während des Rettungs- und Löscheinsatzes blieb die Straße gesperrt. Eine Frau wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung medizinisch erstversorgt. Gebrannt hatte es in einem Haushaltsraum, in dem sich eine Waschmaschine durch technischen Defekt entzündet hatte.