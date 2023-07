Normalerweise feiern Leute zu seinen Liedern auf Mallorca. Jetzt stand Julian Sommer bei der ersten Mallorca-Party beim Bauernfest auf der Bühne. Mit dem Hit „Dicht im Flieger“ gelang dem Mallorca-Partyschlagersänger letztes Jahr der große Durchbruch. Nach seinem Auftritt auf der Mallorca-Party auf dem Webenheimer Bauernfest am Montagabend erzählt er der RHEINPFALZ, wie man in Mallorca den Durchbruch schafft und was sich in seinem Leben seitdem verändert hat. Zu Hause ist er mittlerweile nur noch ein paar Mal im Monat. Hauptsächlich wegen Video-Drehs und Auftritten, auch im berühmten Bierkönig in Mallorca. Warum er findet, dass trotzdem noch alles beim Alten ist – und, wie man auf Mallorca erfolgreich werden kann.