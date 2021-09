„Wut, Bitternis und Enttäuschung“ herrschen beim Personal des ehemaligen Städtischen Krankenhauses in Neunkirchen vor: So sieht nach Angaben der Gewerkschaft Verdi die Reaktion auf Meldungen aus, laut derer die Kreuznacher Diakonie das Krankenhaus wenige Jahre nach ihrem Erwerb nun schon wieder verkaufen wolle. Auf Anfrage dementierte eine Sprecherin der Trägergesellschaft diese Information gegenüber der RHEINPFALZ nicht. Vielmehr sagte sie, dass man für Donnerstagnachmittag, 9. September, in der Neunkircher Klinik eine Betriebsversammlung anberaumt habe. Nach ihrem Erwerb des einst kommunalen Krankenhausein hatte die Kreuznacher Diakonie im Jahre 2015 angekündigt, in den darauf folgenden zehn Jahren 25 Millionen Euro in die Einrichtung investieren zu wollen. Anfang Juni 2021 kündigte die Kreuznacher Diakonie bereits die Schließung der beiden Fachabteilungen für Urologie und Gefäßchirurgie in dem Haus zum Jahresende an. Laut Michael Quetting, Pflegebeauftragter bei Verdi und ehemaliges Aufsichtsratsmitglied im Städtischen Krankenhaus Neunkirchen, soll es in Neunkirchen jetzt ein „Markterkundungsverfahren“ geben – also die Suche nach „einer Lösung auf dem Markt“.