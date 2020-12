Am Niederauerbacher Lidl-Markt steht eine neue DHL-Packstation. Die neue Box mit 40 Fächern ist die dritte Packstation im Stadtgebiet. Sie ermöglicht das kontaktlose Abholen von Päckchen und Paketen. Die anderen beiden Packstationen stehen am Hilgardcenter und am Penny-Markt in der Gewerbestraße. An den Stationen können Pakete sowohl abgeholt als auch abgegeben werden. Zum Abholen von Paketen muss man sich zuvor die DHL-App aufs Handy laden und sich anmelden. Zum Verschicken braucht man das nicht. Zudem können Pakete weiterhin in den Postfilialen sowie beim Zusteller direkt abgegeben werden. Das teilt DHL mit.