Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es war Liebe, nahezu auf den ersten Blick, als sich Katharina Eisenblut und der Zweibrücker Marvin Ventura bei den Dreharbeiten zu „Deutschland sucht den Superstar“ begegneten. Das Paar lebt seit Mitte November gemeinsam in Homburg. Wie dialektfest ist die Ex-Augsburgerin schon geworden? Ein Test mit Worten aus dem täglichen pfälzischen Sprachgebrauch. Mit Unterstützung von Marvin Ventura.