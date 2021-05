Kurz und knackig siebt RTL in der 11. Folge von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) 60 von 100 Kandidaten aus. Marvin Ventura und Katharina Eisenblut sind eine Runde weiter. Katharina nicht ohne Drama – und für die Episoden ab Samstag deutet sich ein noch größeres an.

Wie ein Düsenjäger durch die Kinderstube fliegt „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) durch den Recall der Kandidaten in Köln. In nur 30 Minuten. 100 Teilnehmer singen dabei in zehn Zehnergruppen vor der Jury. Die besteht ab diesem Zeitpunkt tatsächlich nur noch aus Dieter Bohlen, Maite Kelly und Mike Singer. RTL hatte sich zwischenzeitlich von Michael Wendler getrennt. In den Castingfolgen zuvor, die der Sänger und Verschwörungstheoretiker noch begleiten durfte, wurde er in den meisten Folgen ausgeblendet. Jetzt ist er wirklich weg.

Der Zweibrücker Marvin Ventura spielt in den 30 Recall-Minuten keine Rolle. Der Sender zeigt ihn lediglich mehrfach linksaußen am Bildschirmrand in einer Männergruppe stehend, in der sehr starke Sänger ihre Lieder vortragen. Da konnte man sich um das Weiterkommen des Zweibrücker Sängers durchaus sorgen.

Aber dann gibt es in der 18. DSDS-Staffel eine Sensation: Erstmals schafft es eine komplette Zehnergruppe eine Runde weiter. Also auch Marvin, der hier mit „The House of the Rising Sun“ von den Animals überzeugte. Nur leider bekommt man das am Bildschirm weder zu sehen noch zu hören. Seltsam.

Nilpferd mit Ausstrahlung

Katharina Eisenblut, seine Freundin, die inzwischen zu ihm nach Homburg gezogen ist, kommt auch eine Runde weiter. Allerdings mit Abzügen in der B-Note. Nachdem sie Helene Fischers „Achterbahn“ gesungen hat, gibt es zur Quittung einen klassischen Dieter-Bohlen-Spruch für sie. „Mit 26 schnaufst Du wie so ein altes Nilpferd.“ Was sie rettet: „Du hast eine Mega-Ausstrahlung. Ganz ehrlich. Du hast eine tolle Ausstrahlung. Die Ausstrahlung ist gut.“

Eisenblut gibt sich trotzdem selbstkritisch – und enttäuscht: „Wenn man Scheiße in Puderzucker tunkt, ist es danach auch kein Donut. Ganz ehrlich, das war einfach nur Mist von mir.“

Wie geht es weiter?

Am Samstag, ab 20.15 Uhr im Schloss Bronnbach. Das ist ein Kloster im württembergischen Taubertal. Für die Kandidaten bedeutet das vorerst Kuhstall statt Glamour. Denn in einem solchen werden sie vor die Jury um ihr Weiterkommen singen.

Ab hier lohnt es sich in jedem Fall, wegen der Lokalhelden die Sendung einzuschalten. Denn Marvin Ventura und seine neue Freundin werden dort nicht nur öfter zu sehen sein, sondern auch als Paar zueinander finden. Verbunden mit dramatischen Szenen, offensichtlich.

Katharina liegt auf dem Bürgersteig

Im Abspann der Folge 11 sieht man Katharina schmerzverzerrt am Boden liegen. Auf dem Bürgersteig am Rand einer Straße. Man sieht, wie der 28-jährige Zweibrücker sich charmant um die junge Frau kümmert. Und wie die Neu-Homburgerin feststellt, „ich hätte tot sein Können.“

Den Pop-Titan Bohlen erschüttert das nicht. Als die Verletzte humpelnd und auf Krücken gestützt vor die Jury tritt, sagt der knochentrocken: „Du singst ja nicht mit den Füßen.“ Man darf gespannt darauf sein, wie sich das anhört.

Info

„Deutschland sucht den Superstar“, RTL, Samstag, 13. Februar, 20.15 Uhr, auch bei TV Now.