Die Belohnung für eine gute Saison der 15-Jährigen in der Cupserie: Die Höheischweilerin wurde als Nachwuchsathletin in den Bundeskader berufen.

Unter den 200 besten Kanuten und Kanutinnen Deutschlands war am Wochenende beim fünften und sechsten Lauf und Finale des Deutschland-Cups auch wieder Britta Jung von den Wassersportfreunden (Wsf) Zweibrücken. Zweimal fuhr sie im Kajak aufs Podest – und wurde dafür besonders belohnt.

Die Slalomkanuten traten auf der Mosel in Metz in den Altersklassen U18 (18 Jahre und jünger) und 19 Jahre und älter an. Die 15-jährige Britta Jung aus Höheischweiler stellte am Samstag ihr Können im Kajak gleich auf der schwersten Strecke des Cups unter Beweis: Mit einem fehlerfreien Lauf qualifizierte sie sich direkt für das Finale der Top 10. Dort steigerte sie ihre Leistung noch mal und sicherte sich mit einem weiteren fehlerfreien Lauf den zweiten Platz. Im Canadier-Einer, den sie kniend mit dem Stechpaddel bewältigte, war die Strecke besonders anspruchsvoll. Ein Fahrfehler Jungs verhinderte hier jedoch den Einzug ins Finale, sie landete auf Platz 13.

Im Kajak auf Platz vier des Gesamtklassements

Am Sonntag war die Strecke dann einfacher und schneller ausgehängt. Jung absolvierte im Kajak einen schnellen ersten Lauf, hatte jedoch viele Torstabberührungen und schaffte es gerade noch ins Finale der besten zehn. Durch ihren Finallauf kam sie dann aber fehlerfrei, so dass sie mit Rang drei erneut einen Podestplatz einheimste. Im Canadier-Einer gelang ihr problemlos der Einzug ins Finale der Top 10, wo sie mit Platz fünf ihr bestes Ergebnis im bisherigen Deutschland-Cup erzielte.

Für die Schülerin des Pirmasenser Immanuel-Kant-Gymnasiums war das Wochenende ein großer Erfolg. Mit den beiden Podestplätzen im Kajak landete sie im Gesamtklassement des Deutschland-Cups gegen bis zu drei Jahre älteren Athletinnen auf dem vierten Platz. Im Canadier-Einer belegte sie im Gesamtergebnis Rang acht. Aufgrund ihrer herausragenden Leistungen in dieser Saison wurde Britta Jung zudem als Nachwuchsathletin in den Bundeskader aufgenommen.