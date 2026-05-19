Im österreichischen Lofer trotzt die Sportlerin der Wassersportfreunde Zweibrücken prima den Bedingungen mit wenig Wasser von unten und viel Wasser von oben.

Trotz schwieriger äußerer Bedingungen mit Kälte, Regen und sogar Schneefällen erlebte die 17-jährige Slalom-Kanutin Britta Jung von den Wassersportfreunden (Wsf) Zweibrücken beim Deutschland-Cup im österreichischen Lofer ein sehr erfolgreiches Wochenende.

Der Deutschland-Cup umfasst insgesamt drei Wettkampfstationen an verschiedenen Austragungsorten. An jedem Wochenende werden dabei jeweils vier Rennen ausgetragen. Britta Jung, Schülerin des Immanuel-Kant-Gymnasiums in Pirmasens, startete sowohl im Kajak als auch im Canadier-Einer und überzeugte in beiden Bootsklassen mit starken Leistungen.

Die Naturstrecke präsentierte sich wegen Regenmangels mit ungewöhnlich wenig Wasser und stellte die Athleten damit vor besondere Herausforderungen. Vor allem im Kajak zeigte die Höheischweilerin aber ihre Klasse. Bereits am Freitag paddelte sie auf die Plätze eins und zwei und setzte damit ein Ausrufezeichen. Auch im Canadier überzeugte sie und erreichte zunächst einen dritten Platz. Der Höhepunkt war dann der Sieg im Canadier-Einer am Sonntag.

Damit unterstrich Jung nicht nur ihre Stärke in ihrer Lieblingsdisziplin Kajak, sie zeigte auch eindrucksvoll ihr Potenzial im Canadier. Die Bilanz in Lofer macht Hoffnung auf weitere starke Auftritte in der laufenden Saison. In den kommenden Wochen stehen für die Nachwuchsathletin mehrere Vorbereitungslehrgänge an. Dort richtet sich der Fokus bereits auf die anstehende Junioren-WM in Krakau und die Junioren-EM in Epinal.