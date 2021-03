Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) erweitert am Mittwoch, 24. März, die Möglichkeiten für kostenlose Corona-Schnelltests in Zweibrücken. Man werde weitere Testcenter einrichten, neben einem zweiten in der Kasernenstraße am Zweibrücker Hauptfriedhof auch eines auf dem Herzogplatz, sagt DRK-Geschäftsführer Hans Prager. Am Wochenende war noch von einer zusätzlichen Station an der Rennwiese die Rede, man habe sich aber nun für eine „Fußgänger-Schnellteststation“ vorm Rathaus entschieden, erklärten Oberbürgermeister Marold Wosnitza und Prager am Montagabend. Man sei dort näher am innerstädtischen Einzelhandel und der Gastronomie. Anmelden kann man sich im Internet über die Seite www.DRK-corona.de, für die Station auf dem Herzogplatz werde es aber auch eine Liste vor Ort geben. Die bisherige Testkapazität von 140 Tests am Tag seien ausgereizt. Man wolle mit zusätzlichen Angeboten Möglichkeiten zur sicheren Nutzung des Einzelhandels und bei Lockerungen auch der Außengastronomie schaffen. Ab Mittwoch könne man so an den dann drei für jedermann zugänglichen Stationen in etwa 450 Tests am Tag durchführen.