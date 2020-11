Das Saarbrücker Liquid Penguin Ensemble bekommt den deutschen Hörspielpreis der ARD (5000 Euro) für die SR-Produktion „Einsteins Zunge. Aus dem Nachlass meines Bruders“. Das beschloss die Jury unter Leitung der Filmregisseurinnen Doris Dörrie und Maryam Zaree. Das Bild kennt jeder : Albert Einstein streckt an seinem 72. Geburtstag den Paparazzi die Zunge raus. Einsteins Zunge sah Georg in der Mauer im Brentano-Park. Georg litt an Apophänie, überall sah er Gesichter, nicht nur das von Einstein. Jetzt ist Georg tot, sein Bruder sichtet den Nachlass des erfolgreichen Geschäftsmannes und entdeckt einen Menschen, den er so nicht kannte. Das Stück stammt von Christoph Buggert, die Umsetzung von Katharina Bihler (Regie) und Stefan Scheib (Musik alias Liquid Penguin Ensemble. Das Stück kann man in der SR-Mediathek hören, am 29. November, 17.04 Uhr wird es auf SR2 Kulturradio wiederholt.