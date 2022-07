In der Metzer Straße im Saarbrücker Stadtteil Alt Saarbrücken brannte am späten Sonntagabend eine Autowerkstatt. Die Notrufe gingen sowohl in Deutschland als auch Frankreich ein. Leitstellen beider Länder schickten die Feuerwehr, so kam es bei diesem Brand zum Zusammentreffen der Löschzüge aus Forbach und Saarbrücken. Die zurückgebaute Halle war verschlossen, dichter Qualm drang aber durch die Ritzen des Tors nach außen und war deutlich zu riechen und zu sehen. Von der gegenüber der Brandstelle liegenden Tankstelle beobachteten viele Menschen das Feuer. Die Saarbrücker Berufsfeuerwehr öffnete das stählerne Rolltor der Firma und entdeckte ein Feuer im Gebäudeinneren. Die Drehleiter wurde in Stellung gebracht, gemeinsam mit den Franzosen eine Wasserversorgung aufgebaut und mit den Löschmaßnahmen begonnen. Das eigentliche Feuer war schnell unter Kontrolle. Während des Einsatzes musste die Metzer Straße voll gesperrt werden. Verletzt wurde niemand, die Polizei ermittelt zur Brandursache.