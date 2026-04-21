Sie hatten sich im Vorfeld mit ein wenig Skepsis auf den Weg zur DM-Endrunde gemacht, die Nachwuchsprellballer des TV Rieschweiler. Am Ende gab’s aber viel Jubel.

Kein Wunder, dass die Rieschweilerer auch in der DM-Fotobox viel Spaß hatten, die lustigen Fotos fanden den Weg in manchen Status. Dass die Rieschweiler Jungs (elf bis 14 Jahre) im niedersächsischen Sittensen am Ende die Silbermedaille einheimsten, war aber nicht abzusehen. Denn im Vorfeld hatte sich ihr Schlagmann Lenny Florl den Fuß gebrochen.

Das Fehlen Florls und die damit verbundene Umstellung führte dann bei Damian Deck, Noah Danner, Tobias Dewes und Marius Petry zu Unsicherheiten, die sich in der Auftaktniederlage gegen den norddeutschen Vizemeister TV Sottrum (31:37) widerspiegelten. Im weiteren Turnierverlauf fand das TVR-Team aber besser zu seinem Spiel und überzeugte mit klaren Siegen gegen den TSV Rißtissen (44:25), den TSV Ohorn (42:24) und die SG Tempelhof-Charlottenburg (44:30). Damit sicherte sich Rieschweiler Platz zwei in der Gruppe. Da hatte sich das intensive Training in den Osterferien samt dem Finden einer neuen taktischen Aufstellung durch die Trainer Lena Hettrich und Andreas Deck bezahlt gemacht.

TVR-Girls steigern sich auf Platz fünf

Im Vorkreuzspiel gegen die SG Anton-Saefkow zeigte die TVR-Truppe erneut eine starke Leistung und zog mit einem souveränen 37:26 ins Halbfinale ein. Dort traf das Team auf den norddeutschen Meister TSV Marienfelde. In einem hochdramatischen Spiel erzielten die TVR-Jungs in letzter Sekunde den entscheidenden Punkt zum Sieg. Im Endspiel kam es zur Neuauflage gegen den TV Sottrum. Trotz einer engagierten Leistung musste sich Rieschweiler hier mit 28:36 geschlagen geben.

Die jungen TVR-Schülerinnen mit Jule Semmet, Lilli Roos, Antonia Wies, Franziska Mayerhöfer und Mary Wicharowski sorgten ebenfalls für eine Überraschung. Im ersten Spiel setzte sie sich mit 35:32 gegen den TV Sottrum durch. Es folgten eine knappe 31:36-Niederlage gegen Titelfavorit MTV Eiche-Schönebeck und zwei Siege gegen den süddeutschen Meister TV Winterhagen (32:25) und den TV Huchenfeld (37:31) – Gruppenplatz zwei. Im Vorkreuzspiel tags darauf mussten sich die TVR-Girls dann dem MTV Wohnste nach ausgeglichener Partie mit 30:36 geschlagen geben. Im Spiel um Platz fünf setzte sich der TV Winterhagen mit 31:26 gegen den TVR durch. Mit Platz sechs übertraf das Team um die Betreuer Jessia und Andreas Deck aber die Erwartungen, im Vorjahr war es noch Rang neun gewesen.