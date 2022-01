7700 Kilometer liegen zwischen ihnen – doch die Freundschaft hält. Seit über 60 Jahren fliegen Briefe, Postkarten und Fotos über dem Atlantik hin und her zwischen den Sehnerts aus Zweibrücken und den Gills und den Cimolinis in Kanada. Alles begann auf dem Flugplatz.

Die heute 81-jährige Heidi Sehnert erinnert sich, wie die generationenübergreifende Freundschaft entstand: „Von 1958 bis 1960 wohnte Marjorie, die damals noch mit Alfred Olson verheiratet war, im Haus meiner Schwiegereltern Johanna und Ludwig Sehnert am Rothenberg im dritten Stock.“ Ebenfalls im Haus wohnten der damals 21-jährige Heinz Sehnert und sein 17-jähriger Bruder. Die kanadische Luftwaffe war in den 50er Jahren auf dem Zweibrücker Flugplatz stationiert, und Alfred Olson arbeitete dort.

Die beiden Familien verstanden sich laut Heidi Sehnert – damals ebenfalls 17 und bereits mit ihrem späteren Ehemann Heinz Sehnert zusammen – von Anfang an gut unter einem Dach. Am 25. Dezember 1958 wurde Sharolyn, genannt Sharry, die Tochter der Olsons, im Krankenhaus am Himmelsberg geboren. Die kleine Sharry war am Rothenberg in allen Stockwerken unterwegs, nannte Johanna und Ludwig Sehnert Oma und Ompa, „das macht sie auch heute noch so, wenn sie schreibt“, sagt Heidi Sehnert.

Der Ompa bleibt der Ompa

1960 ging die Familie Olson zurück nach Kanada, die Eltern trennten sich später, und Marjorie heiratete ihren zweiten Ehemann, Donald Gill. Marjorie, heute 85, und ihre Tochter Sharry, heute 63, wohnen laut Sehnert beide in British Columbia, Marjorie in Kelowna am Okanagan Lake, Sharry in Sparwood an der Grenze zu Alberta. Sharry heißt jetzt Cimolini, ist verheiratet, hat zwei erwachsene Söhne und zwei Enkeltöchter. „Marjorie und Sharry schreiben regelmäßig, haben immer den Kontakt gehalten“, freut sich Heidi Sehnert.

1997 waren die beiden kanadischen Familien Gill und Cimolini zwei Wochen lang zu Besuch in Zweibrücken bei Heinz und Heidi Sehnert. „Wir haben viele gemeinsame Ausflüge gemacht, zum Beispiel an den Trifels, an den Rhein und zu bayrischen Schlössern.“ Eine schöne Zeit sei das gewesen, erinnert sich Heidi Sehnert, die selbst nie in Kanada war. Doch die mittlerweile 63 Jahre währende Brieffreundschaft bedeute ihr sehr viel, die Familien hätten sich immer gegenseitig auf dem Laufenden gehalten, sich kleine Geschenke geschickt. So sei auch schon mal ein deutscher Bierkrug auf die lange Reise nach British Columbia gegangen.