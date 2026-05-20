Wetter-Bilanz 2025: Der Klimawandel hat uns fest im Griff, auch im vergangenen Jahr waren alle Monate zu warm. Wie genau sah das Wetter in Zweibrücken und Umgebung aus?

Das vergangene Jahr war mit einer Jahresmitteltemperatur von elf Grad Celsius um 0,4 Grad wärmer als im Jahr vorher, und somit etwas zu warm. 2024 brachte es auf 11,4 Grad Jahresmitteltemperatur, das Jahr 2014 war das bislang wärmste mit 11,8 Grad.

Am Morgen des 5. Januar 2025 war es durch Eisregen sehr glatt. Bereits einen Tag später wurde es 15,1 Grad mild und es gab schwere Sturmböen bis Windstärke elf. Am 8. und 9. Januar fuhr die Temperatur innerhalb einer markanten Luftmassengrenze Achterbahn: Erst fielen zwei Zentimeter Schnee bei null Grad, anschließend gab es Tauwetter bei zehn Grad, wenige Stunden später wieder einen Temperaturrückgang auf zwei Grad, kurzgesagt eine turbulente Wetterküche.

Zeitweise schon im April höchste Waldbrandstufe

Der Februar blieb in Zweibrücken weitgehend schneefrei, ein sehr schneearmer Winter ging zu Ende. Besonders starker Nebel von nur 100 Metern Sichtweite markierte am 23. Februar einen Wetterhöhepunkt, ansonsten verlief der Monat unspektakulär. Der März verlief bis zum 9. März durchweg sonnig und legte so einen Glanzstart hin. Am 13. März fielen in den höheren Lagen Zweibrückens noch einmal zwei Zentimeter Schnee. Mit nur 12,5 Litern Gesamtmonatsniederschlag war es deutlich zu trocken.

Auch der April brachte mit nur 23,9 Litern Monatsgesamtniederschlag deutlich zu wenig Regen und mit 246,3 Stunden deutlich zu viel Sonnenschein. Zum Monatsende wurde es schon bis zu 27 Grad warm. In allen Bereichen war es ein überdurchschnittlicher Monat. Der Mai reihte sich mit nur 31,9 Litern Niederschlag in die deutlich zu trocknen Monate ein – bis zum 20. Mai fielen nur 3,6 Liter Niederschlag – und brachte ebenfalls ausgiebigen Sonnenschein. Im letzten Monatsdrittel wurde mit 30,3 Grad erstmals die 30-Grad-Marke geknackt. In den vergangenen Jahren waren der März und der April immer deutlich zu trocken, deutlich zu sonnig und viel zu warm. Zeitweise gab es schon im April die höchste Waldbrandstufe.

Enttäuschender Sommermonat

Der Juni brachte vom 9. bis 14. Juni die erste Hitzewelle bei bis zu 32 Grad mit sich. Zum Monatsende hin wurde es mit 33,5 Grad richtig heiß. Aber auch dazwischen herrscht oft hochsommerliches Wetter. Mit 301,8 Sonnenstunden war der Monat sehr sonnig. Mit 36,9 Grad gab es extreme Hitze am 2. Juli, und damit auch die Jahreshöchsttemperatur. Der Juli als Sommerferienmonat verlief eher wechselhaft und daher deutlich zu nass, und auch die Sonne schien „nur“ dem Soll entsprechend. Ein enttäuschender Sommermonat. Am 20. Juli fielen während eines Gewitters innerhalb einer Stunde nur 16 Liter Regen.

Deutlich besser als der Juli reihte sich der August mit überdurchschnittlichen Temperaturen ein. Die Sonne zeigte sich ausgiebig mit 280,7 Stunden und mit 37,4 Litern fiel wenig Niederschlag. Es gab nochmals sechs Hitzetage – was die Freibadstatistik deutlich verbesserte. Immerhin gab so in den sechs Wochen der Sommerferien zwei Wochen gutes Ferienwetter zum Ende hin.

Jahr endet deutlich zu warm

Mit 144,2 Litern auf den Quadratmeter war der September der feuchteste Monat im Jahr 2025, weshalb die Sonne bei minimal überdurchschnittlichen Temperaturen etwas zu wenig schien. Der 9. September brachte innerhalb von einer Stunde Starkregen mit 15 Liter Regen auf den Quadratmeter. Vom 21. bis 24. September bestimmte Tief Calvin bei Italien unser Wetter, es schüttete in diesem Zeitraum 85,5 Liter Regen auf uns nieder. Auch erwähnenswert: Vom 21. bis 26. September schien die Sonne keine einzige Minute.

Mit nur 80,7 Stunden schien die Sonne im Oktober deutlich zu wenig. Es war ein sehr durchwachsener Monat, die 20-Grad-Marke wurde nicht mehr geknackt und auch die 15 Grad blieben oft unerreicht. Im November stellte sich eine winterliche Phase ein, so wurde es vom 21. bis 23. November nachts bis zu minus sieben Grad kalt und auch tagsüber wurde es am 23. November nicht „wärmer“ als 0,3 Grad. Zudem bildete sich am 19. November eine dünne Schneedecke von ein, in höheren Lagen zwei Zentimeter. Am Abend des 23. November gab es etwas Eisregen mit vorübergehender Glätte.

Mit dem Dezember endete das Jahr nochmals deutlich zu warm, deutlich zu trocken und deutlich zu sonnig. Vor allem im letzten Monatsdrittel überwog der Sonnenschein, so blieb es auch an Weihnachten trocken und vor allem am 26. Dezember überwog der Sonnenschein. Zum Jahresende gab es eine hauchdünne Schneedecke von 0,5 Zentimer.