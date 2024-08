Wenn am 15. August Feiertag im Saarland und in Frankreich ist, kommen die Nachbarn nach Zweibrücken. Und die Stadt lässt sich Einiges einfallen, um die Gäste zu begrüßen.

Das Wetter hat dem Saarländer-Franzosen-Tag in diesem Jahr keinen Strich durch die Rechnung gemacht: strahlender Sonnenschein, warme bis heiße Temperaturen. Allein das macht Zweibrückens Citymanagerin Petra Stricker froh. Umso besser für Stricker: Die Zweibrücker Innenstadt, die Plätze und die Fußgängerzone, waren am gesamten Donnerstag gut besucht. Rund 50 Prozent mehr Besucher als an einem regulären Tag, schätzte Stricker am Donnerstagnachmittag den Besucherandrang ein. Auf jedem Platz war eine Aktion für die Besucher aus Frankreich und dem Saarland − und natürlich auch für die Zweibrücker und übrigen Pfälzer − geboten: Flohmarkt auf dem Schlossplatz, Krammarkt und der Auftritt der Bauchtänzer von Elmiras Orient auf dem Alexanderplatz, auf dem Hallplatz stand für die Kinder ein Karussell und für die Erwachsenen mehrere kleine Händler. Höhepunkt in der Innenstadt war das LAZ-Stabhochsprung-Event auf dem Herzogplatz. Stricker ist froh, dass Stadtmarketing und LAZ beide Veranstaltungen am gleichen Tag haben stattfinden lassen: „Es ist toll, wenn an mehreren Strängen so gut zusammengearbeitet wird.“

Symbolische Grenzöffnung (von links) LAZ-Stabhochspringer Ben Kribelbauer aus Mörsbach, Bürgermeister Christian Gauf, Gemeinsamhandel-Vorsitzende Sandra Cleemann, Citymanagerin Petra Stricker und die Beigeordnete Christina Rauch. Foto: Thomas Büffel

Zusammen mit der Gemeinsamhandel-Vorsitzenden Sandra Cleemann hatte Stricker am späten Donnerstagmorgen eine symbolische Grenze zwischen Fußgängerzone und Hallplatz geöffnet: Die LAZ-Springer Ben Kribelbauer aus Mörsbach und Lars Urich aus Haßloch hatten mit Hochsprung-Stäben den Durchgang versperrt, Stricker und Cleemann sorgten mit übergroßen Baguettes dafür, dass sich die Stäbe in die Luft hoben. Bürgermeister Christian Gauf in typisch französisch anmutender Kleidung und die Beigeordnete Christina Rauch verbanden danach zwei Puzzleteile – mit der französischen und der deutsche Flagge – als Symbol für die Verbundenheit beider Länder. Man wolle „gemeinsam feiern, gemeinsam shoppen, gemeinsam essen“, hatte Petra Stricker zuvor angekündigt.

Schon um 10 Uhr war das Outlet gerammelt voll

Franzosen und Saarländer sind am Donnerstag nicht nur in die Innenstadt geströmt, sondern auch ins Outlet − von OB Marold Wosnitza vor wenigen Tagen als Zweibrückens „zweite Innenstadt“ bezeichnet. Schon zur Outlet-Öffnung um 10 Uhr war der Parkplatz gerammelt voll, den Nummernschildern nach zu urteilen kamen zahlreiche Gäste aus Frankreich und dem gesamten Saarland. Dicht an dicht drängten sich die Menschen durch die Ladenpassagen und ruhten sich zwischendurch auf einer Bank aus. Auf dem großen Platz in der Outlet-Mitte präsentierten mehrere pfälzische Winzer ihre Weine.

Im Outlet war schon am Morgen viel Betrieb. Foto: Paul Helmut Kreiner

Für viele Saarländer und Franzosen die erste Anlaufstelle beim Feiertags-Besuch: der Abstecher in den Baumarkt. Fast schon eine Tradition: 20 Prozent auf (fast) alles. Schon eine halbe Stunde bevor die Türen öffneten, bildete sich eine Schlange, die sich zum Ende hin weit auf den Parkplatz ausbreitete. Mancher stürmte beim Öffnen der Türe direkt rein, schnappte sich den schon Tage vorher ausgesuchten Laubsauger und Rasenmäher und zischte zur Kasse. Andere schlenderten durch die vollen Gänge, am Ende landete dann nur ein Sack Blumenerde, Gips oder Pflänzchen im Einkaufskorb. Den Rabatt gab es, dafür aber auch eine ellenlange Wartezeit an den Kassen. Viel los war auch im benachbarten Möbel Martin, wo es ebenfalls besondere Aktionen gab. Die dauern teilweise bis Samstag an, weil das Möbelhaus 65-jähriges Bestehen feiert.