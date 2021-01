Im Januar waren bei der Agentur für Arbeit 1361 Zweibrücker arbeitslos gemeldet, 75 mehr als im Dezember. Im Landkreis Südwestpfalz waren es 2282 (plus 188). Im am Freitag veröffentlichten Monatsbericht wird die Arbeitslosenquote für Zweibrücken nun mit 7,3 Prozent (Dezember 6,9) angegeben, 4,4 Prozent (4,0) für den Landkreis. Im Januar 2020, vor einem Jahr, waren 221 Zweibrücker weniger arbeitssuchend bei der Arbeitsagentur gemeldet und 160 weniger Südwestpfälzer. Die Agentur für Arbeit macht vor allem jahreszeitliche Gründe für den Anstieg verantwortlich. Die Massenkündigungen beim Kranbauer Tadano-Demag finden sich noch nicht in den Januar-Zahlen.