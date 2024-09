Bis Silvester soll das Gelände am Kleinen Exe so weit sein, dass es mit dem Bau der neuen Freisportanlage zu Beginn des neuen Jahres so richtig losgehen kann.

Im Zweibrücker Rathaus geht man davon aus, dass der Stadtrat in seiner Sitzung am 2. Oktober die ersten Aufträge für Bauarbeiten auf dem Geländes Kleinen Exerzierplatzes an Firmen vergibt.