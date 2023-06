Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Noch bis Mitte Juli regelt eine Baustellenampel in Höhe JVA den Verkehr zum Flughafen. Aber ist sie überhaupt nötig? Neu ist jetzt eine Umleitung zur Berufsschule.

Wer von der Festhalle her die Landauer Straße überquert und bergauf in Richtung Flughafen fährt, stößt in Höhe der Justizvollzugsanstalt (JVA) auf eine halbseitige Baustelle