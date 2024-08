Die Poststraße ist derzeit voll gesperrt. Wie Rathaussprecher Jens John auf Anfrage erklärt, werden an der Kreuzung Poststraße/Kaiserstraße derzeit Glasfaser-Kabel für die Firma „Unsere Grüne Glasfaser“ verlegt. Gearbeitet wird dort noch bis voraussichtlich 28. August, entsprechend lange wird es noch zu Verkehrsstörungen und Umleitungen kommen. Der Verkehr an der Kreuzung Post- und Kaiserstraße wird mit einer Behelfsampel geregelt. Die Annweilerstraße unterhalb der Fasanerie war am Montag wegen eines umgestürzten Baums voll gesperrt. Im Einsatz vor Ort waren laut John Mitarbeiter des Umwelt- und Servicebetriebes (UBZ).