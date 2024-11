Im Pop-up-Store in der Fußgängerzone ist derzeit kein Gewerbetreibender eingemietet. So wird es vorerst wohl bleiben. Dabei haben frühere Mieter gute Erfahrungen gemacht.

Im Januar 2023 hatte die Spielwarenhändlerin Sandra Cleemann im Pop-up-Store mit dem Verkauf von Fasnachtskostümen den Anfang gemacht. Später zeigte hier der Unternehmer Markus Heidenreich mit hochwertigen Hemden Präsenz, bot die Zweibrückerin Manuela Wolter selbstgefertigten Schmuck und Accessoires an und offerierte Jessica Koch Damenmode aus zweiter Hand.

Das Ladenlokal in der Hauptstraße 52 hatte nach dem Auszug der Hypo-Vereinsbank leergestanden. Seit Anfang 2023 setzte die Stadt hier die Idee um, Existenzgründern und Jungunternehmern die Räume für jeweils drei Wochen zu überlassen. Um dort zu günstigen Mietpreisen in bester Innenstadtlage testen zu können, ob ihre Geschäftsidee angenommen wird. Verbunden mit der Hoffnung, dass das erprobte Geschäftsmodell so gut einschlägt, dass die Gründer sich damit dauerhaft anderswo in Zweibrücken ansiedeln.

Bei Tee und Kaffeestückchen

Genau dies ist Eva Gab gelungen. Nach erfolgreichem Kurzgastspiel im Pop-up-Store mit Tees, Gewürzen und anderem Feinschmeckerbedarf wagte die Unternehmerin mit ihrem Genussladen den Sprung ins Geschäft, unweit des Schlosses, neben dem Sanitätshaus Speer. Vorher hatte Gab ihr Sortiment im etwas abgelegenen Geschäft Gewürze Schwabe in der Oselbachstraße verkauft. Im neuen Genussladen mit Teestube kann man sich nun auch niederlassen und bei Kaffeestückchen verweilen. „Für uns ist es im Pop-up-Store sehr gut gelaufen“, erinnert sich Eva Gab. „Die Kunden sagten, bleibt doch in der Stadt. Unseren Laden in der Oselbachstraße hatten viele gar nicht gekannt. Andere fanden es blöd, immer erst dorthin fahren zu müssen.“

Als die Pop-up-Zeit im Juni 2023 endete, fand die Firma Gewürze Schwabe am Schlossplatz eine auf Dauer angelegte Bleibe. „Dort war es am Anfang erwartungsgemäß ein bisschen schwierig“, sagt Gab. „Wie es im ersten Jahr halt so ist. Aber jetzt sind wir bekannt und es läuft gut.“ Heute sagt Eva Gab „definitiv, dass wir in der Innenstadt bleiben“.

Eva Gab kann Pop-up-Store nur empfehlen

Das Unternehmen zählt 16 Mitarbeiter. „Die brauchen wir auch“, sagt Eva Gab, „denn wir mischen und packen unsere Gewürze selbst. Und wir beliefern regional ausgerichtete Geschäfte wie den Pfälzer Genussladen.“

Die Teestube am Schlossplatz ist ständig mit zwei Beschäftigten besetzt. „Am alten Standort in der Oselbachstraße ist jetzt nur noch unser Lager, kein Verkauf mehr“, erklärt die Chefin: „Wir sind sehr froh, das wir dort jetzt schön viel Platz haben.“

Angehenden Geschäftsleuten kann Eva Gab zu einer Testphase im Pop-up-Store nur raten. „Bevor man ins kalte Wasser springt, kann man dort ausprobieren, wie die eigene Idee angenommen wird. Mir ist aber klar, dass wir mit unseren Erfahrungen aus der Oselbachstraße mit einer besseren Ausgangslage starten konnten als ganz Neue, die bei Null anfangen.“

Aktuell kein neuer Mieter in Sicht

Aber schon vor Monaten ist der bis dato letzte Kurzzeitmieter aus den Räumen in der Hauptstraße ausgezogen. Ein neuer ist aktuell nicht in Sicht, wie Rathaussprecher Jens John auf RHEINPFALZ-Anfrage sagt. Sei der Pop-up-Store 2023 „mit einer sehr guten Belegung mit qualitativ hochwertigen Sortimenten sehr erfolgreich gestartet“, verzeichne man im zweiten Jahr eine deutlich geringere Nachfrage, so John. „Sei es, weil alle, die sich in Zweibrücken mit einer entsprechenden Geschäftsidee tragen, schon Mieter waren oder weil die konjunkturelle Lage derzeit nicht zur Existenzgründung ermutigt.“

Deshalb würden heute auch keine Geschäftsleute mehr abgewiesen, die sich im Laden nur auf Zeit mit schon bestehendem Gewerbe präsentieren oder Saisonwaren anbieten wollen.

In Zeiten, in denen der Pop-up-Store nicht vermietet ist, wird das Ladenlokal vom Innenstadtbüro und dem Stadtmarketing für Veranstaltungen in der Fußgängerzone genutzt. Außerdem lädt hier mittlerweile jeden Montag von 10 bis 13 Uhr die Gemeindeschwester-plus zur Seniorenberatung ein.

Jubiläumswoche im Genussladen

Wie gut es bei der Teestube und dem Genussladen von Gewürze Schwabe inzwischen läuft, führen Eva Gab und ihre Mannschaft bei einer Jubiläumswoche mit Probierangeboten und Rabatten von Montag bis Samstag kommender Woche vor. Für Samstag, 9. November, ist von 13 bis 15 Uhr eine Jubiläumsfeier mit der Zweibrücker Rosenkönigin Dilara I. geplant.

Info

Wer sich befristet im Pop-up-Store einmieten möchte, kann sich an Anne Kraft, Wirtschaftsförderung Zweibrücken, wenden. Kontakt: Telefon 06332 871230, E-Mail

wirtschaftsfoerderung@zweibruecken.de