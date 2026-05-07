Nach 36 Jahren beim ASB in Zweibrücken geht Geschäftsführer Tassilo Wilhelm in den Ruhestand. Welche Einsätze ihn prägten und wer seine Nachfolge antritt.

„Am 30. Juni ist mein letzter Arbeitstag, und ich hoffe sehr, dass bis dahin auch mein Rentenbescheid eintrudelt“, sagt Tassilo Wilhelm und schmunzelt. Nach mehr als 36 Jahren im Dienst sei Schluss – zumindest offiziell. Denn wer Wilhelm kennt, ahnt: So ganz ohne Einsatz wird es auch im Ruhestand nicht gehen. „Ich werde nicht heimlich beim ASB vorbeifahren, um nach dem Rechten zu sehen. Ehrenamtlich möchte ich auf jeden Fall noch zur Verfügung stehen, wenn man mich braucht – egal ob im Katastrophenschutz oder bei Auslandsrückholungen.“

Wilhelms Zeit beim ASB begann schon als Jugendlicher, damals noch als Ehrenamtlicher. Nach der Ausbildung zum Radio- und Fernsehtechniker bei der Firma Quoiffy und seiner Zeit als Soldat bei der Bundeswehr führte ihn der Weg hauptberuflich als Rettungsassistent zum ASB. Noch heute erinnert er sich an seine ersten beiden Arbeitstage. „Einmal im Mai 1990 als Rettungsassistent – und ein Jahr später als Geschäftsführer, weil mein Vorgänger Helmut Roth beruflich in die neuen Bundesländer wechselte.“

Gerade das erste Jahr – vor allem dessen Ende – als Geschäftsführer werde er nicht vergessen. „Vom 1. bis 23. Dezember habe ich 23 Weihnachts- oder Jahresabschlussfeiern besucht. Danach habe ich mir geschworen: nie wieder. Die Vorweihnachtszeit ist schließlich für Besinnlichkeit da – und nicht für einen Feiermarathon.“

Mehr Bürokratie, mehr Drohungen

Über die Jahre habe sich vieles verändert, sagt der 64-Jährige. Vor allem die Bürokratie sei ins Unermessliche gewachsen, und auch der Druck von außen habe sich gewandelt. „Früher wäre niemand auf die Idee gekommen, Rettungskräfte zu beleidigen oder anzugreifen.“

Und dann sei da noch die Sache mit der Kleidung. In den 1970er-Jahren seien sie „graue Mäuse in Uniformen“ gewesen. Heute tragen die Mitarbeiter Sicherheitsschuhe und rot-gelbe, ergonomische Funktionskleidung mit Taschen für Funkgeräte, medizinisches Equipment und Ähnliches. Aus der grauen Maus sei also ein gut ausgestatteter Lebensretter geworden. Eine Montur koste rund 1000 Euro. Was Wilhelm im Vergleich zu früher fehle, sei das starke Miteinander von Haupt- und Ehrenamtlichen. „Beim Stadtfest haben wir früher gemeinsam Getränke- und Grillstände betrieben, um Geld in die Kasse zu bringen.“ Dieses Kameradschafts- und Wir-Gefühl gebe es heute nicht mehr in diesem Maße.

Ahrtal-Flut bis heute präsent

Zu den prägendsten Momenten seiner Laufbahn zähle die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 – für ihn einer der schlimmsten Einsätze seiner Karriere. Schon am Tag nach der Flut halfen die ASB-Kräfte bei der Versorgung Verletzter, bei Evakuierungen und in Notunterkünften. „Abends sind wir noch über eine Brücke gefahren, am nächsten Morgen war sie weggespült.“ Auch das Oder-Hochwasser 1997 und die Ramsteiner Flugzeugkatastrophe 1988 – damals hatte Wilhelm Dienst auf der Wache – seien ihm bis heute präsent.

Mit Stolz blicke er auf eine wichtige Entwicklung während seiner Zeit als Geschäftsführer zurück: die Einbindung des ASB in den öffentlich-rechtlichen Krankentransport und Rettungsdienst – mit einem eigenen Übertragungsvertrag. „Vor 2006 war das nicht so. Da hätte bei einem Unfall direkt vor unserer Tür nur das Rote Kreuz helfen dürfen.“ Heute sei das anders, und die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen vom DRK funktioniere bestens: „Wir gehören alle zur Blaulichtfamilie.“

Im Ruhestand Versäumtes nachholen

Vor dem Ruhestand habe Wilhelm keine Angst. „Wir haben einen großen Garten, da gibt es immer etwas zu tun.“ Seine Familie habe schon angekündigt, ihm ein Ticket-System wie in der IT-Branche einzurichten – ihm also eine strukturierte Aufgabenliste zu erstellen.

Nach 36 Jahren benötigt der ASB also einen neuen Geschäftsführer. Der ist allerdings bereits gefunden und dem 64-Jährigen bestens bekannt: Wilhelms Sohn Julian, 36 Jahre alt, übernimmt den Staffelstab. Er habe sich regulär auf die Stelle beim ASB-Landesverband beworben und den Zuschlag erhalten. Der gelernte Notfallsanitäter sei auch als Praxisanleiter tätig, habe zwei kaufmännische Ausbildungen und bilde zudem selbst Nachwuchs aus.

Für den 64-Jährigen beginne damit ein neuer Lebensabschnitt, in dem er vor allem eines wolle: reisen. Gemeinsam mit seiner Frau Lucie, die er in der ASB-Jugend kennenlernte, wolle er Versäumtes nachholen. „Das ist in den letzten Jahren einfach zu kurz gekommen“, sagt er.