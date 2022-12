Der Advent ist eine Zeit der Besinnung aufs Wesentliche, in diesem Jahr vielleicht noch mehr als je zuvor. Die RHEINPFALZ hat Sportler aus der Region nach ihren Wünschen gefragt. Heute: Björn Hüther, wieder Trainer des Fußball-Landesligisten SG Rieschweiler.

Vor rund dreieinhalb Jahren hatte der 45-Jährige sein Engagement beim damaligen Verbandsligisten beendet. Mit ihm als Coach spielte die SGR über Jahre eine sehr ordentliche Rolle in der Verbandsliga. „Ich wünsche mir, dass ich wieder beim Fußball ankomme. Nach dreieinhalb Jahren einfach so wieder reinzukommen, ist nicht ganz einfach“, sagt der Polizeibeamte. Nach eigener Aussage hat er aber jedes Heimspiel der SGR-Aktiven in dieser Saison gesehen. „Ich schaue mir auch viele Spiele unserer Jugend an. Ich war also nicht wirklich weg vom Sportplatz.“

Mitspielender Co-Trainer noch gesucht

Unterstützt wird Hüther von seiner Familie. Job und Fußball unter einen Hut zu bekommen, ist aber nicht einfach für ihn. „Zeitlich ist das natürlich jetzt wieder eine andere Sache. Es ist nicht so, dass mich meine Familie loswerden wollte“, sagt er schmunzelnd, „aber sie sind auch gerne auf dem Fußballplatz. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass sie mich dazu ermutigt haben, dass ich wieder Trainer werde“, sagt Hüther, der mit Frau und Tochter in Rieschweiler wohnt. Er freut sich sehr auf die Aufgabe, wünscht sich noch einen Co-Trainer, „am besten einen mitspielenden“.

Die vergangenen Tage bis zu seiner Rückkehr auf den Trainerstuhl erlebte er wie im Zeitraffer. Sportlich hat er für den im Tabellenkeller stehenden Landesligisten nur einen Wunsch. „Wir wollen natürlich die Klasse halten. Das ist schon ein wichtiges Ziel in dieser Saison“, bekräftigt Hüther.