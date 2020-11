Er war mit großer Begeisterung Zweibrücker, auch wenn er die einheimische Mundart nicht sprach. Das erste Wort, das er im Dialekt lernte, blieb ihm zeitlebens in Erinnerung: „Grumbeere“ habe ein Bauer zu ihm nach Hause gebracht, wie er sagte. Gerhard Eickstädt, der am Samstag im Alter von 92 Jahren starb, hat stets genau hingehört, was die Leute vor Ort sagten.

1955 kam er aus dem Osten Deutschlands nach Zweibrücken und leitete im Kaufhaus Sinn die Herrenmoden-Abteilung. Dafür blieb er vielen Zweibrückern in Erinnerung. Wenige Tage vor seinem Tod erzählte er in einem persönlichen Gespräch von den Jahren bei Sinn. Die Geschäftsleitung habe ihm stets freie Hand gelassen, meinte er, der zum wirtschaftlichen Erfolg der Einkaufsstadt beitrug. Eickstädt blieb auch im Ruhestand immer „der vom Sinn“, das bekannte und stets freundliche Gesicht des Hauses.

Seit 28 Jahren flog er Jahr für Jahr zu seinen beiden Töchtern, die mit ihren Familien in Kanada leben. Der bereits gebuchte Flug in diesem Jahr fiel der Corona-Pandemie zum Opfer. Aber Gerhard Eickstädt blieb optimistisch und freute sich auf die nächste Begegnung. Es sollte nicht mehr dazu kommen.