Zweibrücken Der Turnerjahrmarkt 2026 ist eröffnet
Drei donnernde Böllerschüsse verkündeten am Freitagabend pünktlich um 17 Uhr den Beginn des 103. Turnerjahrmarkts der Vereinigten Turnerschaft Zweibrücken (VTZ). Neben dem Großfahrgeschäft Magic, das nur alle zwei Jahre den Jahrmarkt beschickt, gibt es Attraktionen wie Chaos, Break Dance, Tarantella, ein Riesenrad und einen großen Autoscooter. Für Samstag ist die Party-Rockband Firma Holunder angekündigt. Am Sonntagabend, 18 Uhr, folgt The Red Couch. Am Pfingstmontag gibt es ab 16 Uhr Linedance mit Lotti & Jake. Am Dienstagabend ab 18 Uhr tritt die Band Cha Lounge auf. Ein Höhenfeuerwerk beschließt den Turnerjahrmarkt dann gegen 22.30 Uhr.