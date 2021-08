Seit einem Vierteljahr steht um den Totempfahl im Rosengarten ein Gerüst. Das sieht nicht nur hässlich aus. Es ist auch unnütz, denn kein Mensch arbeitet auf dem Gerüst. Es steht nur da. Hoffen wir, dass es bis zum Herbst nicht anwächst.Da die ersten Rosen im Mai zu blühen beginnen, verschandelte das Gerüst sogar die gesamte Rosengartensaison, denn inzwischen ist die Hauptblütezeit vorbei. Was jetzt noch kommt, sind Zweit- und Drittblüten, auch ganz schön, aber eben nicht mehr die volle Pracht.

Es fragt sich, warum man den Totempfahl, der angeblich restauriert werden muss, nicht über Winter hergerichtet hat. Im vergangenen Winterhalbjahr oder im kommenden. Im Winter stört ein solches Gerüst viel weniger, weil dann eh nichts grünt und blüht.

Und überhaupt: Der indianische Totempfahl ist im Rosengarten fehl am Platz. Er soll die Freundschaft mit den Kanadiern symbolisieren. Aber kamen die Kanadier tatsächlich als Rosengärtner nach Zweibrücken? Nein, sie waren als Soldaten hier, als Piloten, als Angehörige der Luftwaffe. Also stünde der Totempfahl doch wohl besser auf dem Flughafen. Da gibt es noch einige Kreisel, die der Pfahl tatsächlich schmücken könnte – anstatt in der hintersten Ecke des Rosengartens eingerüstet zu vermodern.