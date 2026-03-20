40 Jahre alt ist er seit Februar, und er will es immer noch wissen: Norman Dentzer wird weiterhin das Tor der SG Zweibrücken hüten. Die Verlängerung fiel ihm leicht.

Seit 37 Jahren steht Norman Dentzer im Handballtor. Für seine Leistungen wird der Torwart der SG Zweibrücken immer wieder von den Fans gefeiert. Am Samstag (18 Uhr, Westpfalzhalle) im Regionalliga-Derby gegen den TuS Dansenberg wird Dentzer selbst nur anfeuern. Rückenprobleme fordern eine Auszeit.

„Ja, schade“, bedauert der ehrgeizige Keeper, der selten passen musste. Er hat in seiner langen Karriere gelernt, auf seinen Körper zu hören. „Wenn es etwas ist, das nicht weiter kaputtgehen kann, kann man die Zähne zusammenbeißen und spielen“, sagt er. Immer alles geben, das zeichnet ihn aus. Aber, ergänzt er, „wenn man weiß, dass etwas schlimmer werden kann, wenn man spielt, dann muss man es lassen“, und beweist damit, dass Vernunft ein entscheidender Faktor für eine lange Karriere ist.

Der Partner ist wichtig

Im Derby gegen Dansenberg wird er seinen Kollegen Damian Zajac unterstützen. Dass der sein Partner im SG-Tor bleibt, „war für mich ein ganz wichtiger Grund zu verlängern“, beschreibt Dentzer das besondere Verhältnis der beiden Keeper, die für viele das beste Torwartgespann der Liga bilden, sportlich und menschlich prima harmonieren.

An Zajac werden sich die Dansenberger ungern erinnern, verweist Dentzer schmunzelnd auf das Hinspiel. „Damian war überragend“, lobt er und ist sich sicher, dass sein geschätzter Torwartkollege am Samstag wie schon beim 40:29-Hinspielerfolg eine tolle Leistung zeigen wird. Das sei in Dansenberg schon ein Heimspiel für Zweibrücken gewesen, erinnert sich Dentzer gerne an die Partie. „Jetzt zu Hause wird das noch mal mehr“, freut er sich wie sein Trainer Martin Schwarzwald, dass nach drei Auswärtspartien in Serie wieder zu Hause gespielt werden kann.

Bestes Saisonspiel in Dansenberg

„In Dansenberg haben wir wahrscheinlich unser bisher bestes Saisonspiel geliefert. Was Tempo, was Abwehrleistung, was Zusammenspiel anbelangt, war das schon sehr, sehr gut“, erinnert sich auch Schwarzwald gerne. Ganz wichtig sei dabei gewesen, „dass es uns gelungen ist, Ben Kölsch zu isolieren“, sagt der SG-Coach. Den TuS-Spielmacher so weit wie möglich aus der Partie nehmen, wird für seine Defensive eine Aufgabe sein.

Der Trainer ist ein weiterer Grund, warum Norman Dentzer das Torwarttrikot nicht auszieht. „Ich kann gerade noch so viel lernen über den modernen Handball“, ist Dentzer, der sich nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn ein Traineramt vorstellen kann, von der Spielidee, den Trainingsmethoden begeistert. Dass ihm Martin Schwarzwald mit Augenzwinkern gesagt hat, „dass ich bei ihm so lange Vertrag bekomme, wie ich will“, freue ihn ebenso. Das könne er aber einordnen, ergänzt er.

Die Töchter sind große Fans

Zu den größten Fans von Dentzer gehören seine Töchter Emma und Ilvy. „Die freuen sich immer, wenn mich die Fans anfeuern und feiern, meinen Namen rufen“, verrät er lachend.

Der Betriebswirt, der im C&C in Landau Abteilungsleiter für den Bereich Fleisch- und Wurstwaren ist, gibt seinem Nachwuchs bereits mit auf den Weg, „dass man sich das erarbeiten muss“. So wie Dentzer selbst, der er schon in Jugendjahren Extra-Trainingseinheiten absolvierte, nachdem er sich für das Handballtor entschieden hatte und dort die Familientradition fortsetzt.

Opa und Papa hüteten gleichfalls das Tor. Tochter Ilvy schnuppert aktuell als Mini in den aktiven Handball rein. Im Training ist der Papa meist dabei, und „es ist schön, zu sehen, dass sie in der gleichen Halle in Annweiler trainiert, in der auch ich begonnen habe“. Ihm ist vor allem wichtig, dass seine Kinder Spaß an dem haben, was sie machen.

Spaß ist ganz wichtig

Bei allem Ehrgeiz „ist Spaß ganz wichtig beim Sport“, weiß Dentzer, der im Februar zu seinem 40. Geburtstag einen trainingsfreien Tag geschenkt bekam. Spaß hat er mit der aktuellen Zweibrücker Mannschaft, den jungen Spielern, die talentiert und gut ausgebildet seien, und – für ihn ganz wichtig – „wirklich wollen“. Es fehle zwar noch Erfahrung. „Aber die sammeln sie. Und wenn mich jemand fragt, dann gebe ich meine Erfahrung gerne weiter“, sagt der Keeper, der mit seiner Erfahrung, seinem Stellungsspiel und seiner Reaktionsschnelligkeit etliche Schützen – auch im Siebenmeter-Duell – zur Verzweiflung bringt. Gelingt ihm das, und er hört seinen Namen von der Tribüne, dann hat Norman Dentzer ganz viel Spaß.