Ein Schlosser, ein alter Tiegel und Erfindungsgeist: Zweibrückens Handwerk meistert die Nachkriegszeit mit Mut und neuen Aufträgen, schreibt unser Kolumnist Edgar Steiger.

„In unserer kleene Druggerei im Hinnerhaus in de Fruchdmarkdschdross, dord wo ich gelernd hann, hadd e uralder Tiechel geschdann, der fa besonnere Drugge un Kalenner ingesetzt worr is. Amme scheene Daa war enner vun de Berufsgenossenschafd do un hadne schdillgeleed: Seerschd misst e Handabweiser zur Sicherheid hin. Und jedzd: Wass mache?“

Für Hermann Fischer, dem Schlosser aus der Ixheimer Straße, war das Problem schnell gelöst. „Er hat sich wass infalle losse un die Experten waren sehr zufrieden – aa wann ma demm neie Deel an dem alde Tiegel ausgesien hat, als wärs mid Hammer un Ambos gemachd!“ Denn Hermann Fischer, der die Schlosserei von seiem Vater üernommen hatte, hatte Karosseriebauer gelernt und wusste sich zu helfen. Gerade in der Nachkriegszeit war nicht allein das handwerkliche Können wichtig, vielseitiges Wissen gehörte dazu. Gerne hörte man Fischer zu, wenn er berichtete, eine Seitentür für einen Lastwagen angefertigt zu haben. Und so war man auch nicht überrascht, nach Jahren, als „de Eisebeiss Wilhelm vum Hallplatz“ von der Handwerkskammer in der Fasanerie geehrt wurde: mit dem goldenen Meisterbrief. „Hufbeschlag-Meister“ war er bei der Meisterprüfung gewesen, und später wurden in seinem Unternehmen die größten Lastfahrzeuge, vor allem Fahrzeuge der Bundeswehr, repariert.

Die Fabriken in der Stadt

Natürlich hört es sich heute „komisch“ an, wenn von einer Kleiderfabrik namens „Aspasia“ im Obergeschoß des „Storchen“ in der Landauer Straße berichtet wird. Oder von einer „Fabrik“ Jelinek in der Bubenhauser Straße, die Holzabsätze produzierte – immer wieder deutliche Beweisstücke für den Aufbauwillen und das Engagement in der damaligen Zeit. Dass bei den Branchen, die genannt wurden, meist das Wort „Fabrik“ dazugehörte, „die Wäschefabrik in de Buwehauser Schdroß, die Hemdefabrik Mohr im Kligeltal“, forderte oft ein Lächeln heraus.

Fabrik, das seien do in Zweibrücken die Schuhfabrik Dorndorf, natürlich Lanz und Pörringer sowie andere, die etwas weniger Mitarbeiter haben. Man brauche ja nur mal morgens zu schauen, wie viele Leute mit den Stadtbussen die Betriebe anfahren. Gerade in der Nachkriegszeit waren Ideen gefragt. Und so kam es auch dazu, dass in der Schreinerei von Albert & Hoffmann auf dem ehemaligen Kasernengelände an der 22er Straße auch stabile Radiokästen produziert wurden. Und dabei auch Maleraufträge für einheimische Firmen, wie das Unternehmen Jakob Roth entstanden. Wie lange das ging, ist leider nicht bekannt, aber gesichert.

Flasche Bier als notwendiges Material

Erstaunen rief bei geselligen Treffen immer wieder Vaters Hinweis hervor, dass die Küche und Schlafzimmer der Familie Arbeiten eines einheimischen Schreiners gewesen seien, dessen Firma nach dem Krieg nicht mehr gestartet wurde. Lediglich ein Dokument der damaligen Bezirkssparkasse zur Finanzierung der Einzelstücke wurden sorgsam „in de Schublad“ aufbewahrt. Vater war „Anstreicher“ und das hatte auch Auswirkungen auf die Möbel der Familie. Ohne große „Vorwarnung“ wurden Küche und Schlafzimmer des Öfteren umgestrichen: Mal waren sie aus Birkenholz, mal aus Eiche oder Buche. Für die Holzveränderungen gab es Pinsel mit langen Haaren und Gummirakel für die Maserung, die die jeweilige Holzmaserung vortäuschten.

Die Möbelstücke veränderten sich großartig und es gab großes Lob für das Familienoberhaupt. Dass neben den erwähnten Werkzeugen auch eine Flasche Bier zu den notwendigen Materialien gehörte, war jedem in der Familie bekannt. Allerdings wurde stets zuvor ein ganzer Kasten Bier bestellt. Offenbar zur Sicherheit der Malerarbeiten? Vielleicht machte der Neu-Anstrich auch viel Durst? Möglich.