„Mir ware Schdädter un hann uns in de Inneschdadt zimmlich guud ausgekennt. No Ixem odder Auerbach un no Ernschdwiller simmer hald ned so komm. No Buwehause efdersch, weil de Babbe vun dord war!“ Zugegeben, nicht gerade die beste Ausrede, als RHEINPFALZ-Leser Lothar Schreiber anmerkt, dass die Kaiserstraße und die nachfolgende Bismarckstraße vom Sepp „gemieden“ würden. Dabei habe es dort doch eine ganze Reihe von beachtlichen Betrieben mit fleißigen Mitarbeitern gegeben. „Awwer domols is ma hald ned so rumkomm, dess schdimmd schunn“, stellt Schreiber selbst fest. Natürlich, dass es um das Katholische Krankenhaus in der Kaiserstraße ging, wusste man natürlich gleich, selbst wenn Erkrankte nur sagten: „Ich muss zum Kessler!“ Chefarzt Alois Kessler repräsentierte das Haus, in damals noch bescheidenen Ausmaßen. Dass er selbst in der gleichen Straße wohnte, wusste man als informierter Einheimischer natürlich. Im heutigen Bonhoeffer-Haus residierte längere Zeit die AOK in der Zeit, als noch „de Kontrolleur“, unverhofft natürlich!, erschien, um nachzusehen, ob der Erkrankte auch wirklich zu Hause war. Ob dies tatsächlich so war, wusste eigentlich keiner genau – aber alle hatten „Mores“. Den Respekt vor der Kasse spürte man schon beim Betreten der Schalterhalle. Später wanderte die AOK in einen Neubau auf die andere Straßenseite. Inzwischen ist auch das längst Vergangenheit. Am unteren Ende der Kaiserstraße, eigentlich Bismarckstraße, war der Sitz des DRK. Dass man das wusste, hatte auch etwas mit einem Fahrer des Krankenwagens, mit Hermann Baumann, zu tun – wohl jeder kannte ihn von seinen Einsätzen. Die kleinen Buben interessierten sich ohnehin für sein Tun: „Der had Blaulichd un e Siren!“, das wars. Erst später, als „Stift“ lernte man ein städtisches Gebäude „do unne“ kennen: Verschiedene Ämter, wie Steueramt und Sozialamt mit ihren Chefs Georg Birkenmeyer und Werner Utzinger, waren hier angesiedelt. „Fürs Drumherum“ hat der Blick stets gefehlt, zugegeben. Aber auch die anderen Ecken der Stadt, vor allem die der Vororte, blieben nur durch besondere Ereignisse im Gedächtnis: „Die Ixemer Kerb“ mit dem traditionellen Kerwestrauß am „Roten Ochsen“ hat wohl keiner vergessen. „So viel Leid“, hieß es stets, wenn es in der Hauptstraße kein Durchkommen mehr gab. Als es „de Eis-Maurer“ startete, in einem recht kleinen Laden, dann wurde auch Ixheim zur besonderen Adresse beim Spaziergang in die Birkhausen. „Die Kerb“ war auch der Grund, nach Auerbach zu gehen, wenn „owwe an de Kerch“ wirklich „ebbes“ los war und man die Stimmung lobte. Natürlich auch das besondere Feuerwerk zum Auftakt der Kerb. Dass Tausende in der Schuhfabrik Dorndorf arbeiteten und dass nebenan die Weppler´sche Ziegelei war, das wusste jeder natürlich. Zu dem wenigen Wissen des Städters zum Stadtteil Niederauerbach gehörte auch die Kenntnis: „Gell, de Maue Ernschd wohnd do!“ Dieser war als Hausarzt offenbar etwas Besonderes und beim Zusammentreffen der Älteren erinnert immer mal wieder der eine oder andere an diesen unkonventionellen Helfer. Dass in Ernstweiler „de Lanz un de Oltsch“ als weithin bekannter Firmen angesiedelt waren wusste man, wie auch vom „Dingler“ auf dem Weg dahin. Besondere Besuche dort gab es nie – einzig bei Vaters Kollege Willi Weber am Schulberg: Er war ein Aquarienfreund und Vater konnte sich dort hin und wieder mit Guppys „eindecken“. Mehr blieb wieder mal nicht hängen „beim Kleen“.