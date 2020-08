„Hasches gelees in de RHEINPFALZ: In de Ixemer Schdross soll e aldes Haus, des vum bekannte Schuhmacher Ludwig Sebald, abgeriss un e scheenes neies Haus mid Wohnunge gebaud werre. Dess is werklich mol e scheeni Nachrichd, gell?“ Schließlich ist die Ixheimer Straße eine der Hauptzufahrtsstraßen zur Innenstadt mit vielen alten Gebäuden, die daran erinnern, dass hier eine Vielzahl von Geschäften waren. In den vergangenen Jahren wurde die Straße „aufgemotzt“ – mit Parkspuren, die das schnelle Durchfahren verhindern sollen. Auch einige Bäume gab es endlich in dieser Straße. Nicht alle Anlieger waren mit dem hinterher zufrieden, was getan wurde. Aber wenn nun neue Fassaden dazukommen und dies ein Anstoß für andere Häuser und Pläne wird, wäre das großartig.

Steinzeit und unvorstellbar

An Geschäften hat es in dem Teil der Ixheimer Straße nicht gemangelt, der nach der Schließung des Bahnüberganges den Zusatz „Alte“ erhalten hat: Die Möbelhäuser Blumenauer und Hoffmann gleich am Anfang waren gute Adressen, als man sich wieder „e Werdiko“ leisten konnte. Und das obwohl sie längst nicht die heutige Ausstellungsfläche von Möbel Martin hatten. Die Radiogeschäfte von Otto Metzger und Kurt Lösch („de end vorne, de anner hinne in de Schdroß“) wurden aufgesucht, wenn es um besondere Röhren für das ererbte Radio oder das über die Grenze bei Einöd geschmuggelte Gerät ging. Das Radio „blinzelte“ uns noch mit einem grünen Licht unter der Senderskala an – alles noch Steinzeit und heute unvorstellbar. Weil damals noch Fuhrwerke mit Pferden unterwegs waren und die Waren brachten, nicht nur das Zugpferd „am Meyer seiner Roll“ oder die schweren „Gäul“ von der Parkbrauerei auf ihren Touren, hatten auch die Hufschmiede zu tun: Emil Wisser, gleich neben Radio Metzger, war einer von ihnen.

Aufpolieren ist gewiss möglich

Mensch, was hat sich „vorne“ alles getan: Die Bäckerei Lechner, „die Klöppnersch vun de Gärtnerei“, danach das „Gemiese“-Geschäft der Familie Kalleder. War an der Ecke Bergstraße nicht lange Zeit das Modegeschäft Hoffmann? Am Milch-Bauer sind wir schon vorbei, erinnern uns „an die ald Frau Wiese“ mit ihrem Uhrengeschäft, in dem später Ludwig Wolf die Kunden bediente. „Dann is awwer im Jörns sei Metz komm!“, die Pferdemetzgerei. Den Namen von Filialen brauchte man sich nicht zu merken, die der Inhaber waren wichtig: „De Glaser Böhnke, de Moler Wilden, de Portner Lui, de Friseer, es Radgeschäfd vum Schieler“, gegenüber die Bäckerei Kamm, an der Lützelstraße die bekannte Drogerie Sicius. All das und noch viel mehr war an Geschäften in dem kurzen Stück Straße, der alten, vor dem Bahnübergang zu finden. Dabei geht die Ixheimer Straße „bis zum Hiwwel“, bis zum Bäcker Steingass, wo sie dann zur Bitscher Straße wird. „Bis faschd an de Eis Maurer“, muss man heute erläutern, um verstanden zu werden.

Vielen Gebäuden auf dieser Strecke sieht man an, wie alt sie sind. Aber es gibt schon auch mehr und mehr gepflegte Anwesen zu sehen, die zeigen, dass die Ixheimer Straße sich positiv verändert hat. Manchmal genügt bei der Stadtentwicklung ein kleiner Anstoß, dass eine gute Idee andere ebenfalls zum Mitmachen bringt. Es werden gewiss nicht mehr so viele Geschäfte eingerichtet wie damals, da ist die Zeit darüber hinweggegangen. Aber einiges „Aufpolieren“ ist gewiss möglich.