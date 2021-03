„Mir sinn ned wee denne scheene Mädcher im Lokal ins Café Stadt Wien in de Lammschdrooß! Mir sinn do hin, weil’s dord noch Bier gebb had, wann die annere Werdschafde schunn Schberrschdunn gehadd hann!“ Natürlich wurde, nicht nur in der Nachbarschaft, aufmerksam geschaut, wer alles „in dess“ Lokal ging. Das waren nicht selten stadtbekannte Herren, die nach langen Sitzungen noch Durst hatten. Wie derjenige, der uns seinen Besuchsgrund nannte.

Für Jugendliche gab es zu Hause oft ein striktes Verbot, sich dort („owwedriwwer war es Bambi-Kino“) blicken zu lassen. Auch wenn die Live-Musik schon etwas Reizvolles war und nicht so früh wie in anderen Lokalen geschlossen wurde.

Umgekehrt sah es dagegen bei der Stehbierhalle Hennemann in der Poststraße aus: Dort war in aller Frühe bereits Betrieb, was mit der zentralen Postbushaltestelle in der Luitpoldstraße zu tun hatte, als „die Gelben“ noch fuhren. Mancher, der vom Land kam und in der Stadt arbeitete, kehrte noch schnell auf seinem Arbeitsweg ein. Und wer zu Hause keine Zeit gehabt hatte zu frühstücken, der verzehrte „dabbersche e Hennemännche“, wie die bekannt schmackhafte Andudeln genannt wurden, welche Frau Hennemann servierte.

Mit Blick auf die Abfahrt der Busse in den damaligen Landkreis Zweibrücken war auch am frühen Abend geöffnet. Hatte der letzte Gelbe seine Fahrt in Richtung Goetheplatz, zur weiteren Haltestelle am Gericht, aufgenommen, dann kehrte aber Ruhe im Lokal ein.

Nach den Beschäftigten des Altwerks der Firma Lanz in der Schillerstraße orientierte sich die Familie Gräbel in den „Vier Jahreszeiten“: Wenn spätabends die Mittagsschicht in der Gießerei endete, dann war „beim Itsche“, wie die Wirtschaft überwiegend genannt wurde, „die Hölle los“. Nach körperlich schwerer Arbeit musste mancher gleich „de Staab“ hinunterspülen, bevor er den Heimweg – oft noch längere Strecken zu Fuß – antrat.

Ein anderer Kunde dagegen hatte weniger schwer zu schaffen, aber fühlte sich dort im Kreis seiner Sportsfreunde wohl: „Elef“, Hans Schuler, beliebt und bekannt als Rechtsanwalt, genoss die gemütliche Atmosphäre und die Debatten „middem ald Richard un middem jung Richard im Itsche“.

Das Vereinswappen auf dem Bierdeckel

Rege Diskussionen gab es aber auch im „Bayrischen Hof“ der Familie Ahrens in der Lammstraße („Gell, dort wo’s Kammerlicht-Kino war?“). Hier trafen sich gerne Geschäftsinhaber aus der Stadt zu ihrem Feierabendschoppen, denen ihnen die Bedienung Traudel lange Jahre servierte. Dass auf einem Bierdeckel des Lokals der spätere OLG-Präsident Walter Dury das Vereinswappen des später so erfolgreichen einheimischen Handballvereins SV 64 „entwarf“, gehört immer wieder zu den Dingen, auf die bei der Erinnerung gerne mit Stolz hingewiesen wird.

Ernsthaft „gearbeitet“ wurde in geselliger Runde auch in der „Winzerstube Bayer“, an der Ecke Bismarck-/Schillerstraße: Das galt für den Juristenstammtisch, vor allem aber für die Tische bei Anneliese und Willi Bayer, an denen sich nach den Stadtratssitzungen viele Räte einfanden und ihre Debatten in „gelockerter“ Form beim Bier, aber mit nicht weniger Redefreude fortsetzten. Im heutigen virtuellen Zeitalter, in denen Ratssitzungen auf dem Bildschirm übertragen werden, klingt das wie eine Botschaft aus einer anderen Welt. „Dess häd im Haberer Peter un im Schleifer Luddi beschdimmd aa kee Schbass gemachd!“, darf man aktuell vermuten.

Würde das nicht auch für die Vielzahl der Mitgliederversammlungen oder Vereinstreffen im „Café Löhle“ bei Paula Sebald gelten? „Dess is awwer annerschder schenner“, würde man gewiss hören.