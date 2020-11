„Nadierlich, enninreene in denne große Glaskruuch hads ned dirfe. Un e Deggel hann nur die Schoppekriech gehadd. Also hann die Fraue odder die Kinner, die fa de Haushaldungsvorschdand, wies domols noch gehees hadd, es Bier hole sinn, e Scherm gebrauchd!“ Schließlich ging es um das Feierabendbier, das im Maßkrug im „Storchen“, der einzigen Wirtschaft in „unserm Egg“, geholt wurde. Im Flur des Hauses war ein Fensterchen hinter der Theke und hier wurde aufgefüllt. Das Bier wurde zu Hause „in de Kich“, wo auch das Radio stand, getrunken. So ist es heute fast wieder mit den harten Corona-Regeln für die Gaststätten: Die Ware darf gekauft werden, aber nicht an Ort und Stelle genossen werden.

Die Zeiten haben sich inzwischen im „Wirtschaftsleben“ aber stark geändert. Damals ging es um Getränke, heute mehr ums Essen, welches noch über die Theke der Lokale gehen darf, um wenigstens „Ebbes“ in die Kasse zu bekommen.

Dabei haben die Gaststätten im Gesellschaftsleben einer Stadt stets eine besondere und oft auch wichtige Bedeutung besessen: Wer sich „beim Hitschler“ in der Fruchtmarktstraße oder im „Kronprinzen“ an der Ecke Maxstraße, beim „Manne Lui“ oder beim Adolf Witzgall, beide am Schlosslatz gelegen, im „Bayrischen Hof“ in der Lammstraße – wer sich dort, meist zum regelmäßigen Stammtisch einfand, dem ging es oft nicht allein um das Feierabendbier.

Da wurde oft heftig bei den Sitzungen oder in Skatrunden lautstark „dischbedierd“. Nicht immer ging es dabei feinfühlig zu und bald machte auch das kritisierende Wort von der Stammtischpolitik die Runde. Wer dann „beim Paula“, bei Frau Sebald im „Café Löhle“, oder gegenüber im „Grünen Baum“, zu Gast war, bei einer Versammlung der Werbegemeinschaft oder bei einer Parteiveranstaltung war, wusste, woran er war: „Demm kannsche nimmi zuheere, wanner eener gedrunk had!“

Solche Äußerungen waren manchmal ebenfalls zu hören nach Kegelrunden im „Jacobykeller“ in Bubenhausen, im „Kegelzentrum“ am Etzelweg oder im Ixheimer „Roten Ochsen“. Auch bei den Schützen, wenn man sich „beim Brandeburjer“ in Ernstweiler traf. Es wurde bei diesen Treffen „Dampf“ abgelassen, nicht jeder konnte dabei immer mit Zustimmung rechnen und bekam Widerspruch.

Aber nicht nur für die Treffen der Briefmarkensammler galt es, einen Platz zum Wohlfühlen für alle zu bieten. Das gilt auch für alle, ide heute noch etwas mit dem Begriff „es Rathaus drei“ anfangen können. Zu den Spielen des Schachclubs waren die Gaststätten ebenfalls wichtig.

Auch für die oft wöchentlichen Proben der Gesangvereine waren sie eine gute Adresse. Ganz gleich, ob es um die Ixheimer Liedertafel ging, um den Bäckergesangverein oder den Zweibrücker Gesangverein Männergesangverein – jeder Verein hatte „sei Werdschafd“ und seine Mitglieder waren gerngesehene Gäste, kein Wunder: Damals hatten diese Vereine oft über 50 aktive Sänger. „Guud fass Geschäfd!“ Man ist immer wieder überrascht, wie viele der traditionellen, langjährigen Gaststätten, die oft jedem ein Begriff waren, inzwischen verschwunden sind.

Auch wenn Willi Bayer, schon damals als Vorsitzender der Gaststättenvereinigung vor einer Wirteehrung meinte: „Wann eener zeh Johr sei Werdschafd had bei uns, is dess schunn lang!“ Aber Willis eigene „Winzerstube“ ist ebenfalls schon Geschichte, selbst wenn viele Vorbei auch die einst beliebte Sonntagswanderung „Heilbach-Bombach-Gehlbach“, wobei Letzeres die kleine Wirtschaft an der Ecke zum Realschulberg war. Diese Raststätte gehört der Vergangenheit an.

Bleibt zu hoffen, dass „Werdschafde“ bald wieder ihrer wichtigen Aufgabe nachgehen.