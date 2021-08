„Die erschde Leid hann mich am Samschdaa uffem Exe gefrood: ,Geht es hier zum Rosengarten? Wir möchten mal sehen, ob er wirklich so schön ist, wie man uns sagt.’ Unn es zwedde Seniorepärche dann am Guldeweg, ob hinner dem Heckezaun de Rosegaade wär?“

Sie hatten aber noch eine Frage, die den alten „Zweebrigger“ etwas ins Schleudern brachten: Lohnt in dieser Jahreszeit ein Besuch? „Unn wanns nur een Bliemche is, dess wo ihne gefalld, dann lohnd sichs doch schunn!“, war die Antwort des Einheimischen.

„Halle die Rose denne Schdrooseverkehr aus?“

Den auswärtigen Besuchern waren bereits die Brücken aufgefallen, beidseits mit Blumenkästen geschmückt, vom Rathaus bis zur Festhalle. Auch die „Straßenrosen“, entlang der Saarlandstraße und an anderen Stelle, finden immer wieder Aufmerksamkeit. Wie oft berichteten Stadtgartendirektor Eckard Ost und Gartenmeister Gerhard Zanzinger, dass sie bei auf Tagungen und Seminaren darauf angesprochen wurden: „Halle die Rose denne Schdrooseverkehr aus?“ Da waren die Zweibrücker Gärtner Vorreiter gewesen, und wir profitieren heute an vielen Stellen im Stadtgebiet davon.

„Bei uns isses doch werglich scheen“, sagt Freund Heiner, wenn der Spaziergang an der Schließ startet und es „no unne“ geht. Sind Kinder dabei, dann fehlt nie der Hinweis, dass es bis zur katholischen Kirche genau tausend Meter seien – „Mir hann des schunn in de Alleeschul middem Zwanzisch-Meder-Sääl ausgemessd!“, lautet die Bestätigung. Auch wenn besagte „Nachkriegsschule“ längst schon abgerissen und von der Justiz überbaut ist.

Anerkennung von Besuchern der Stadt immer wieder für die gepflegte Rennwiese, „unn dess midde in de Schadt“. Dass zwischendurch auch heftige Klagen über „die Raawe“ nicht fehlen und dazu mehr oder weniger praktikable Vorschläge, um diese lautstarken Störer zu vertreiben, gehört zu jedem „Luftschnabbe“ entlang des Kanals.

Stolz auf die Festhalle und auch Zufriedenheit, sie erhalten und keine neue gebaut zu haben, als das alte Gebäude in die Jahre gekommen war, fehlt nie. Meist mit einer Erinnerung an den engagierten VTZ-Vorsitzenden Heinrich Gauf. Wenn Einheimische und Besucher der Stadt fragen, wo es so etwas Schönes noch woanders gibt, dann ist man spätestens am Landgestüt angelangt.

In der großen Reithalle war „nix meeh frei!

Natürlich hofft jeder, dass die derzeitigen Corona-Beschränkungen bald der Vergangenheit angehören und auch in der großen Reithalle des Gestüts wieder die traditionellen und beliebten Veranstaltungen stattfinden können. Wobei es hinterher wieder heißen könnte: „Nix war mee frei!“ Gerade bei diesen Treffen findet Zweibrücken so viel Aufmerksamkeit wie sonst das Jahr über für seinen Rosengarten.

Der Wildrosengarten in der Fasanerie, der vor Jahren von den städtischen Gärtnern „so zwischedurch“ angelegt wurde, bekommt oft nicht ganz die Aufmerksamkeit, die er verdient. Dabei wird auch die Fasanerie, mit der Ruine am unteren Weiher, immer wieder gern aufgesucht.

Erst jüngst wurde mal wieder vorgeschlagen, die Gebäude an der Kaskade doch für Theater- oder Musik-Aufführungen zu nutzen und so Besonderes zu bieten. Was ja auch schon mal der Fall war, als für eine szenische Opern-Aufführung die Sänger mit dem Kahn – leider nicht mit einer Gondel – übers Wasser fuhren. „Do had sich de Dokder Treiber wass infalle losse“, sagten die Einheimischen damals – und das hörte sich nicht ganz wie Begeisterung an. In der Nach-Corona-Zeit könnte man doch mal wieder Altes „aufwärmen“ – oder?