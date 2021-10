Der Sepp vom Hallplatz

Als die politische Prominenz auf „Stimmenfang“ war

„Wie ich gesien hann, dass sich so e Kerl aus rer Tudd e Tomad gehold had, hann ich gewaad, bis die Hand owwe war fa ze schmeisse – dann hann ich sei Hand mid der Tomad gedriggd, bissem de Tomadesafd in de Schuh geschdann had!“ Die Wahlkundgebung mit dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl vor dem Schloss wurde natürlich besonders gesichert und einer der aufmerksamen Polizeibeamten hatte, wie er hinterher berichtete, recht resolut zugegriffen.

Vor der jüngsten Wahl gab es stundenlange Fernsehsendungen und die großen Kundgebungen mit der Prominenz aus der Hauptstadt gehörten der Vergangenheit an. Auch Corona hat einiges dazu getan. Es hat sich viel geändert „seid domols“, als die Interessierten noch vergleichen wollten, ob die Politiker so aussahen, wie auf ihren Wahlplakaten, und so redeten, wie man ihre Stimme aus dem Radio kannte. Schließlich wurde ja der Bundestag schon gewählt, als es längst noch nicht in jedem Haushalt ein Fernsehgerät gab.

Die Bilder in der RHEINPFALZ waren lange Zeit grobgerasterte Fotos – dann wollte man eben selbst sehen, ob Herbert Wehner so aussieht, wie auf dem Plakat. Wenn dann noch Wehners Tochter Greta in der vollbesetzten Festhalle gesehen wurde, die dem Redner die Tasche mit den Belegten hinterhertrug, ganz wie man es zuvor schon oft in der Zeitung gelesen hatte, dann war die damalige Politikwelt in Ordnung.

„Grad, wie ich zufällisch in de Lammschdroß war, is de Erhard komm, ganz zufällisch!“ Natürlich wollte der Kumpel nicht zugeben, dass er lange vor dem Gebäude der Kreissparkasse gewartet hatte, bis Adenauers Nachfolger Ludwig Erhard aus dem Gebäude „newerm Kammerlicht“ trat, wo er zuvor als Wirtschaftsfachmann mit IHK-Geschäftsführer Geilfus gewiss wichtige Gespräche geführt hatte. Aber das Wichtigste für die Beobachter, zum späteren Erzählen, war doch die berühmte Erhard’sche Wirtschaftswunder-Zigarre: „Had der e Newwel gemachd!“

Andere waren „zufällig“ dabei, als Willy Brandt im Cabrio am Rathaus vorfuhr: „Er had e Gimmische am Huud gehadd, dass derm ned fordfliehd!“ Solche Nebensächlichkeiten waren im „Live-Zeitalter“ oft die wichtigsten Dinge und zeigten den aufmerksamen Beobachter. „Unn zum Munzinger hadder gesaad: Wir sehen uns in Bonn! Ich hanns genau geheerd!“ Das gab Gesprächsstoff – schließlich hatte man die prominente Person aus nächster Nähe selbst gesehen.

Überhaupt die Nähe: Viele Ältere wissen noch, dass die Spitzenpolitiker damals noch nicht so „abgeriegelt“ waren, wie das heute leider sein muss. Natürlich war es auch wichtig, dass sich die Politiker kontaktfreudig gaben, wie Wolfgang Michnik, der beim Mittagessen im „Hitschler“ auf sein Engagement bei der Frankfurter Eintracht angesprochen wurde und den Nebentisch zum Zweibrücker Fußballgeschehen befragte. Natürlich waren mehr „Zufällige“ als sonst in der Stadt, als der „bayerische König“ Franz-Josef Strauß auf dem fahnengeschmückten Platz vor der Alexanderkirche sich gewohnt temperamentvoll präsentierte. „Gell, dess is schenner wie im Fernseh!“, hieß es hinterher bei manchem Beobachter zufrieden.

Inzwischen haben die Fernsehwelt und soziale Medien im politischen Geschehen das Kommando übernommen. Und Berlin ist eben viel weiter weg als es das etwas gemütlichere Bonn war. Oder es passt nicht mehr zum ausgeklügelten Marketing sich „live“ dem Wähler vor Ort zu präsentieren wie früher?