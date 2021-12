„Leute haben mir schon gesagt, dass da sie einen Engel sehen“, sagt Ute Rinck. Die Zweibrücker Malerin rechnet sich eher zu den Künstlern, die ungegenständlich malen, auch wenn sic h manchmal spontan Formen herauskristallisieren, die an Bekanntes erinnern. So kann man hier auch jemanden sehen, der sich über zwei verpackte Weihnachtsgeschenke freut, die sich vor ihm befinden. Doch die 1938 in Püttlingen geborene Malerin, Zeichnerin und frühere Kunsterzieherin (Helmholtz-Gymnasium) sieht als weihnachtliches Element in ihrem Gemälde etwasganz anderes an: „Das Bild glitzert wie Schnee, was sich aber im Foto schlecht vermitteln lässt.“