Platinenteilchen, Rillen, Spielstückchen und diverser Elektroschrott findet sich normalerweise in den Gemälden der 1965 in Zweibrücken geborenen Malerin Susanne Freiler-Höllinger. Und es glitzert und blinkt ziemlich munter. Für Weihnachten macht sie jedoch eine Ausnahme. So wirkt ihr Kronleuchter, 2019 entstanden – ohne die vielen kleinen Elektroteilchen – vor allem festlich. „Nicht nur während der Weihnachtszeit verleiht das Lichterspiel des Kronleuchters einem Raum eine feierliche Atmosphäre“, findet die heute in Trippstadt lebende Malerin. Das in zarten Blautönen gehaltene, eineinhalb Meter hohe Acrylgemälde überrascht durch die Detailarbeit der Kristalle und die Reflexionen des Lichts. Es scheint zu leuchten, obwohl gar keine echte elektrische Lichtquelle vorhanden ist. „Ruhe, harmonische Vertrautheit, gemütliches Zusammensein und festliche Stimmung“ so Freiler-Höllinger , die zuletzt 2018 in der Region (in Homburg) ausstellte, soll ihr Gemälde ausstrahlen, das zu ihren wenigen „romantischen Kunstwerken“ gehört.