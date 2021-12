Die meisten Kunstwerke von Peter Schaumburger sieht man in Zweibrücken auf der Straße: Er verschönert die Stromkästen und Trafo-Häuschen mit seinen gesprühten Graffiti – und auch manche Fassaden in der Fußgängerzone – mit Porträts von Personen aus der Zweibrücker Geschichte wie Johann Christian von Mannlich, mit seinen Hommagen an Banksy oder Motiven wie der New Yorker Freiheitsstatue. Doch dieses Bild eines typischen amerikanischen Großstadthaus mit Feuertreppe kann man nur bei ihm zu Hause sehen. „Das Bild entstand in der Weihnachtszeit als meine Enkel und ihre Eltern – der Ehemann meiner Tochter ist Soldat der Bundeswehr und war sechs Jahre in Washington DC stationiert – in Amerika lebten. Ich bekam keinen Urlaub, und das Heimweh schmerzte mich sehr. Das Bild ist geprägt von den Filmen meiner Kindheit: Schwarz-weiße Filme aus Amerika, Filme, die das Leben armer Leute zeigten, ein Leben geprägt von Hoffnung und Glauben an das Gute im Menschen, all das floss ein in das Bild“, erläutert Schaumburger.